Astroloji meraklılarının beklediği 21 Haziran'da nihayet güneş tutulması gerçekleşti. Astroloji tutkunlarının güneş tutulması sonucunda burçlar hakkında yaptığı yorumlarda merak konusu oldu. İşte, güneş tutulmasının burçlara etkisi ve güneş tutulması ile ilgili bilinmeyenler...

ATEŞ ÇEMBERİ GÜNEŞ TUTULMASI NASIL OLUR?

Halkalı güneş tutulması, Ay'ın, Güneş'in önünden tam kavuşumlu geçişinde Güneş'i tam örtmediği zaman gözlemlenir. Ay'ın çapı, Güneş'in ışıkyuvarının çapının yaklaşık 400'de biridir. Ancak Ay'ın Dünya'ya uzaklığı, Güneş'in uzaklığının yine yaklaşık 400'de biridir. Bu yüzden Ay'ın Dünya'dan görünür büyüklüğü Güneş ile yaklaşık olarak aynıdır. Ancak gerek Dünya'nın Güneş çevresindeki, gerekse Ay'ın Dünya çevresindeki yörüngeleri tam daire olmadığından, Ay her tam kavuşumlu geçişte Güneş'i tam olarak örtmez. Bu durumda, Güneş diskinin Ay tarafından örtülmeyen kısmı, Dünya'dan halka şeklinde gözlemlenir.

GÜNEŞ TUTULMASININ BURÇLARA ETKİSİ 2020

Yengeç, öncelikle Medikal Astrolojide mide ile alakalıdır. Bu tutulma mide yanmalarımızı tetikleyebilir. Çünkü yeni iş başlangıçları yapmak isteyeceğiz. Hayatın içerisinde kendimizi artık nerede konumlandırmak istediğimizi gözlemleyeceğiz. Bunları sadece ‘Aile ve Yuva’ hanemizde değerlendirmeyeceğiz. Bir şeyleri ortaya çıkarmak, yeni bir iş yapmak ve artık içimizdeki yetenekleri dışarı çıkarmak isteyeceğiz.İçimizde saklı kalan ne varsa ortaya çıkarmak isteyeceğiz. Yeni süreçlere hazırlık aşamasındayız. Kurumsal bakış açısında çok fazla şey deneyimleyeceğiz. Mide yanmaları içe kapanmalar, içe durmalar ve dik durmakta zorlanmalar söz konusu ise Solar Pleksusu düşünün, kendinizi gözlemleyin. Yeni ne yapmak istiyorsunuz sorusunu kendinize yöneltin. Tutulma blokajlarımızı gözlemlememize vesile olacak. Çaba göstermek ve mücadele etmekle ilgili sınanacağız.

28-29 Haziran Mars ‘0’ derece Koç burcuna geçiş yapıyor olacak ve altı ay boyunca Koç burcunda kalacak. ‘0’ derece bizim için önemli bir vurgu olacak. Önümüzdeki altı aylık serüvende ‘0’ dereceye ne gelirse 21 Haziran’da ki tutulmayı tetikleyecek. Bu sebeple de bizim için önemli olacak. Bu etki ile artık yapmamız ve atmamız gereken adımları atacağız.

Bir şeyleri sonlandıracağız ya da başlatacağız. Hırslarımızı ön plana taşıyacağız. Bir diğer tarihimiz 8 Ağustos olacak. Bu sefer Venüs Retrosunu bitirip ‘0’ derece Yengeç burcuna geçecek. 8 Ağustos ve takip eden günlerde bu sefer ilişkilerimizle ilgili bir şeyleri ön plana getireceğiz. Neyi seviyorsak ona yöneleceğiz. Bu tarihler bizler için önemli.

Sınırlarımız ile ilgili sıkıntılar ve zorluklar yaşayabiliriz. Dini propagandaların çok daha fazla olacağını söyleyebiliriz. Amerika tarafında sıkıntılar doğabilir ve ülkeyi ön plana çıkartabilir. Bu dönem din sömürücülüğünün üzerinde duracağız. Halkın, ailenin, yuvanın, mahrem alanlarımızla ilgili sınavlar vereceğiz. Yengeç Vatan demektir, ülke toprakları demektir. Ayrıca su ve denizler demektir. Buralarla da ilgili sıkıntılarla ve zorluklarla bu altı aylık süreçte ilgileneceğimizi şimdiden söyleyebiliriz. Olması gerekenin önüne geçemediğimizi belirtmek ve bu ülke vatandaşı olarak kötü bir şey olmasını benim de istemediğini bilmenizi isterim.