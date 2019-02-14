Beşiktaş'ın eski yöneticilerinden Erol Kaynar, Radyospor'a açıklamalarda bulundu. Kaynar, A Milli Takım'la anlaştığı konuşulan Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ile ilgili olarak flaş bir iddia ortaya atarken "Pazartesi günü A Milli Takım Teknik Direktörü açıklanacak. Şenol Güneş'in ismi resmen açıklanacak. Beşiktaş'a ise Tamer Tuna gelecek. Sezon sonuna kadar Şenol Hoca'nın yardımcısı olarak görev yapacak. Performansına göre sezon sonunda takım ona emanet edilecek. Şenol Hoca da tamamen Milli Takım'a geçecek. Bu süre içinde hem Beşiktaş hem Milli Takım'a bakacak. Şu anda en güçlü olasılık bu. Şenol Güneş ile Tamer Tuna arasında sorun yok. İddialar geçek dışı. Tuna'yı özellikle iki yönetici Umut Güner ile Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun istedikleri doğrudur. Bu bilgi bende de var. Anlayışları uyuşuyor" ifadelerini kullandı.

"QUARESMA GİDECEK"

Kaynar, Yeni Malatyaspor maçının kadrosuna alınan Ricardo Quaresma ile ilgili ise "Quaresma parayla ilgili görüşmelerini yapıyor. Kısa sürede çözüleceğine inanıyorum. Buradan söylüyorum; Quaresma gidiyor" diyerek sözlerini noktaladı.