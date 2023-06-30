KABARCIKLARI SAKIN PATLATMA

Güneş yanığı ve benzeri cilt hasarları oluştuğunda vücut savunma mekanizması olarak hasar olan bölgede su toplayarak kabarcıklar oluşturur. Bu kabarcıklar vücudun kendi kendine tedavi etme yöntemidir. Kabarcıkların üstüne nemlendirici sürebilir ve bir bezle örterek koruyabilirsiniz.