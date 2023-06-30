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Güneş yanıklarına ne iyi gelir? Bu yöntemlerle güneş yanıklarınızı geçirebilirsiniz!

Yaz aylarında en çok karşılaşılan sorunlardan birisi olan güneş yanıklarını geçirmek için kullanabileceğiniz birkaç basit yöntem var. Ancak yine de güneşe uzun süre maruz kalmak deri sağlığı açısından iyi değildir. İşte, güneş yanıklarını geçirmek için kullanabileceğiniz alternatif yöntemler...

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  • Güneş yanıklarına ne iyi gelir? Bu yöntemlerle güneş yanıklarınızı geçirebilirsiniz!

    SOĞUK DUŞ

    Güneş altında çok uzun süre kaldığınızda yanık olan bölgeye soğuk su tutmak iyi gelebilir. Eğer ileri derecede bir yanık yoksa bölgeye soğuk kompres uygulamak geçici olarak rahatlatabilir. 

     
  • Güneş yanıklarına ne iyi gelir? Bu yöntemlerle güneş yanıklarınızı geçirebilirsiniz!

    ZEYTİNYAĞI VEYA ALO VERA

    Zeytinyağı veya alo vera küçük yaraları iyileştirmek için olukça iyi bir nemlendiricidir. Bölgeyi nemlendirerek hem acısını dinlendirebilir hem de iyileşme sürecini hızlandırabilirsiniz.

     
  • Güneş yanıklarına ne iyi gelir? Bu yöntemlerle güneş yanıklarınızı geçirebilirsiniz!

    KABARCIKLARI SAKIN PATLATMA

    Güneş yanığı ve benzeri cilt hasarları oluştuğunda vücut savunma mekanizması olarak hasar olan bölgede su toplayarak kabarcıklar oluşturur. Bu kabarcıklar vücudun kendi kendine tedavi etme yöntemidir. Kabarcıkların üstüne nemlendirici sürebilir ve bir bezle örterek koruyabilirsiniz.

     
  • Güneş yanıklarına ne iyi gelir? Bu yöntemlerle güneş yanıklarınızı geçirebilirsiniz!

    SOYULAN YERLERİ YOLMAYIN

    Cilt hasar almış deriyi atar ve yerine başka bir deri oluşturur. Bu esnada kılcal damarlar etkisi ile kaşınma ihtiyacı duyabilirsiniz. Bölgeyi nemlendirerek iyileşmesini sağlayın.

     

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk
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