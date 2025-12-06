'Güneşin Oğlu' seyirciyle buluştu

Yönetmenliğini Onur Ünlü ve Nagihan Gürkan’ın birlikte üstlendiği, sezonun merakla beklenen yapımlarından biri olan ve biletleri günler öncesinden tükenen Güneşin Oğlu, dün akşam Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi’nde ilk kez seyirci karşısına çıktı.

Oyun, sinemanın kültleşmiş hikayesini tiyatro sahnesinin özgün diliyle yeniden yaratarak sezona iddialı bir giriş yaptı. Fikri Şemsigil adında bir karakterin mucize beklentisiyle başlayan hikayesinin anlatıldığı oyunun oyuncu kadrosunda İlayda Alişan, Deniz Celiloğlu, İbrahim Selim, Beyti Engin, Ali Yoğurtcuoğlu, Zeynep Kankonde, Efekan Can, Sergen Özdemir, Ilgaz Kaya ve Selin Beliz Şahan yer alıyor.

Fikri Bey’in ruhu çevresindeki insanların bedenlerine girip çıkmaya başlar. Bu olay hem kendi yaşamını hem de çevresindekilerin hayatını etkiler. Karakter, sonunda yaşadığı bu garip mucizeden kurtulmak ve gerçekleri öğrenmek için bir arayışa çıkar. Oyun, oyuncuların sahnede kendi mekanlarını yarattığı bir anlatım diliyle sahneleniyor.=

Onur Ünlü’nün filminden sahneye uyarlanan “Güneşin Oğlu”, prömiyerinin ardından 7-17-18 Aralık’ta Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi’nde izleyiciyle buluşacak ve sezon boyunca Zorlu PSM’de sahnelenecek. Güneşin Oğlu oyununun biletleri passo.com.tr'de satışa çıktı.