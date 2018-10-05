Güneşte bin megavatlık yeni YEKA ihalesi yapılacak
Enerji
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Güneşte bin megavatlık yeni YEKA ihalesi

Enerji Bakanlığı güneş enerjisinden toplam 1,000 megavatlık yenilenebilir enerji kaynak alanları için ilana çıktı. Resmi Gazete'de yayımlanan ihale ilanına göre, tavan fiyatı kilovatsaat başına 6.5 dolar sent olacak ihalede enerji alım süresi 15 yıl olarak belirlendi. İhalede teklifler 31 Ocak 2019'a kadar alınacak.

05.10.2018 - 08:49 | Güncelleme:

Güneş enerjisinde toplam 1000 megavatlık Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) ihale ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. Şanlıurfa Viranşehir, Hatay Erzin ve Niğde Bor bölgelerinde kurulması planlanan santraller için son teklif verme tarihi 31 Ocak 2019.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Buna göre, güneş enerjisi santrallerinin kurulması amacıyla Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde 500 megavat, Hatay'ın Erzin ilçesinde 200 megavat ve Niğde'nin Bor ilçesinde 300 megavat gücünde olacak şekilde bağlantı kapasitelerinin ve ilgili YEKA içinde belirlenen sahaların kullanım hakkının 30 yıl süreyle tahsis edilmesine yönelik 3 ayrı ihale gerçekleştirilecek.

Söz konusu ihalelere ancak tüzel kişi veya birden fazla tüzel kişi tarafından kurulan iş ortaklıkları veya konsorsiyumlar katılabilecek.

SON BAŞVURU TARİHİ 31 OCAK 2019


Başvurular, 31 Ocak 2019 saat 12.00'ye kadar, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Enerji İşleri Genel Müdürlüğü'ne elden teslim edilecek. Başvurular aynı tarih ve adreste saat 14.00'ten itibaren detaylı incelenecek. İhalelerin yeri, tarihi ve saati ise İdare tarafından yarışmacılara daha sonra bildirilecek.

İhalelerin başlangıç tavan fiyatı kilovatsaat başına 6,5 dolar/cent, elektrik enerjisi alım süresi ise YEKA Kullanım Hakkı Sözleşmesinin imzalandığı tarihten itibaren 15 yıl olacak.

Başvuru aşamasında kesin, 1 yıl süreli, tamamen ve kısmen nakde çevrilebilir, limit dışı ve Şanlıurfa -Viranşehir için 3 milyon dolar, Hatay - Erzin için 1 milyon 500 bin dolar, Niğde - Bor için 2 milyon dolar tutarında teminat mektubu sunulacak. Birden fazla ihaleye başvurulması halinde, her bir yarışma için ilgili tutarda düzenlenmiş teminat mektupları ayrı ayrı alınacak.

İhalenin kazanılması halinde ise sözleşmenin imzalanacağı tarihten en geç bir gün öncesine kadar şartnamede verilen teminat mektubu formatında başkaca bir değişiklik yapılmadan sadece ilgili bölümler doldurulmak suretiyle, kesin, 10 yıl süreli, tamamen ve kısmen nakde çevrilebilir, limit dışı ve Şanlıurfa - Viranşehir için 15 milyon dolar, Hatay - Erzin için 8 milyon dolar ve Niğde - Bor için 12 milyon dolar tutarında teminat mektubu sunulacak. Bu durumda başvuru aşamasında sunulmuş olan teminat mektubu iade edilecek.

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Yorumlar 9
  • Misafir 31 dakika önce
    Devlet millete tasarruf kendine yapıştır devam millet o kadar fedakarlık yapa dursun
  • Misafir 34 dakika önce
    dış kaynaklı finansmanlar TL fiyatlandırılma ile sağlanamaz.. içeride de finanse edecek para yok.. dış kaynaklı finansmanlar TL fiyatlandırılma ile sağlanamaz.. içeride de finanse edecek para yok..
  • Misafir 34 dakika önce
    Ülke içinde elde edilecek elektrik dolar üzerinden ihale ediliyor. Gariban gitsin sokakta 5 dolar yaksın... Ülke içinde elde edilecek elektrik dolar üzerinden ihale ediliyor. Gariban gitsin sokakta 5 dolar yaksın...
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