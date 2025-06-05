Güney Kore Meclisi, eski Devlet Başkanı Yoon ve eşine yönelik iddialarla ilgili soruşturmayı onayladı

Yoon'un sıkıyönetim ilanı ve eşiyle ilgili suç iddialarının bağımsız şekilde soruşturulmasını öngören yasa tasarıları, 3 oya karşı 194 oyla Ulusal Meclis'ten geçti.

Meclis ayrıca, 2023'te Güney Kore'de meydana gelen sel ve heyelanlar kapsamında yürütülen arama kurtarma çalışmaları sırasında hayatını kaybeden bir deniz piyadesinin ölümüne ilişkin başka bir soruşturmanın başlatılmasını da onayladı.

Tasarıların oylanması sırasında, Halkın Gücü Partisi'nden (PPP) birçok milletvekili oylamaya katılmadı.

Demokratik Parti'nin (DP) politikadan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Kim Yong-min, Halkın Gücü Partisi'nin sıkıyönetim uygulamasının soruşturulmasına karşı çıktığını belirterek, "Bu yüzden halkın desteğini kazanamadılar ve başkanlık seçimlerinde seçmenler tarafından reddedildiler." dedi.

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Söz konusu soruşturmalar, daha önce Yoon hükümeti ile 14 Aralık 2024'te Yoon'un görevden azledilmesinin ardından ülkeyi geçici olarak yöneten hükümet tarafından veto edilmişti.

Güney Kore'de eski Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'ün görevden azledilmesinin ardından yapılan seçimi kazanan ana muhalefetteki Demokratik Parti'nin (DP) adayı Lee Jae-myung'un önümüzdeki günlerde tasarıları onaylaması bekleniyor.

Yoon'un sıkıyönetim ilanı ve azil süreci Dönemin Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, 3 Aralık 2024'te "muhalefetin devlet karşıtı aktivitelere karıştığı" gerekçesiyle sıkıyönetim ilan etmiş ancak Meclis'in bu kararı kaldırması ve Bakanlar Kurulu'nun onayıyla geri adım atmak zorunda kalmıştı. Ulusal Meclis'in 14 Aralık 2024'te yaptığı oylamada azli istenen Yoon, Anayasa Mahkemesi'nin hakkında vereceği karara dek geçici olarak görevden uzaklaştırılmıştı. Anayasa Mahkemesi, yargılamanın ardından 4 Nisan'da verdiği kararda Ulusal Meclis'in azil istemini kabul ederek, Yoon'un sıkıyönetim ilanı nedeniyle görevden alınmasını onaylamıştı. REKLAM Mahkeme, yeni devlet başkanını belirlemek üzere erken seçimlerin 60 gün içinde yapılmasına karar vermiş ve kabine 3 Haziran'ı seçim tarihi olarak belirlemişti. Güney Kore'de eski Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'ün görevden azledilmesinin ardından yapılan seçimi kazanan ana muhalefetteki Demokratik Parti'nin (DP) adayı Lee Jae-myung, 4 Haziran'da Meclis'te yemin ederek resmen görevine başlamıştı. Yoon'un eşi Kim Keon Hee hakkındaki iddialar Güney Kore'de savcılık, sıkıyönetim ilanı sonrası devlet başkanlığı görevinden azledilen Yoon Suk Yeol'un evine, Yoon'un eşine lüks hediyeleri ulaştırmakla suçlanan bir şaman hakkında açılan soruşturma kapsamında baskın düzenlenmişti.