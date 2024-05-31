Güneydoğu'nun popüler lezzetlerinden: Kolay ve pratik Kilis tava tarifi

Tüm bu malzemeleri sıvı yağ ile birlikte iyice yoğurun. Kıyma harcınızı bir kenara alın. Bu aşamada patateslerinizi soyun, soyduktan sonra yuvarlak dilimler halinde kesip tuzlayın.

Bir fırın tepsisi çıkartın ve patatesleri en alta dizin. Sonra üzerine yoğurduğunuz kıymayı yayın. Bıçakla istediğiniz gibi şekil verip domates ve biber ile süsleyin.