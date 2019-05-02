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Günlük burç yorumları (2 Mayıs 2019 Perşembe)

Giriş: 02.05.2019 - 09:08 | Güncelleme:  HABERTURK.COM

2 Mayıs Perşembe günlük burçları astroloji uzmanı Bengü Kadakal tarafından kaleme alındı. Bugün girişimler artabilir. Yenilenme, değişim ve ilerleme motivasyonumuz yüksek. Günlük burç yorumları hakkında detaylar ve burçların dikkat etmesi gereken konular haberimizde!

  • 1Günlük burç yorumları (2 Mayıs 2019 Perşembe)
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    Ay Koç’ta ilerlerken Venüs ile kavuşum yapıyor. Girişimler artabilir. Yenilenme, değişim ve ilerleme motivasyonumuz yüksek. Ancak Ay küçülme fazında. Hayatla uyum içinde akan dinamik vasıflarımızla, rekabet düşkünü ilkel güdülerimiz gün boyu çatışma halinde. Ayurvedik Astroloji’de günü verimli geçirmek için renklerden istifade edilir.

    Günün rengi: Taba

     

  • 2Günlük burç yorumları (2 Mayıs 2019 Perşembe)
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    KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Esinlenen, hayal kuran Koç’lar gün boyu girişimler ön planda. Heves ve yaratıcılık yüksek. İlişkilerde tutumlarınız öne çıkıyor. Satürn retrosunun hatırlattığı öz disiplin sabır ve kararlılık temalarından kaçmak adına büyük riskler almayın.

     

  • 3Günlük burç yorumları (2 Mayıs 2019 Perşembe)
    3|13

    BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Hayatın özüyle meşgul Boğalar gün boyu girişimler için elverişli enerjiler var. Günlük rutinler plan dışı akabilir. Satürn retrosunun hatırlattığı öz disiplin sabır ve kararlılık temalarına vurgu artarken hayatı kolaylaştıran kısa yollar önünüze düşebilir.

     

  • 4Günlük burç yorumları (2 Mayıs 2019 Perşembe)
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    İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    İçsel bilgilerini ve duyularını keşfe çıkan İkizler gün boyu merak ve telaş birbirine karışıyor. Sosyal imkanlarda gelişmeler olası. Satürn retrosunun hatırlattığı öz disiplin sabır ve kararlılık temalarına vurgu artarken olayların bütünü görmeden hareket etmeyin.

     

  • 5Günlük burç yorumları (2 Mayıs 2019 Perşembe)
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    YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Hayatın içinde olup ona yön vermek isteyen Yengeçler sosyal bilinirlik, statü ve ailevi konularda gelişmeler yaşanabilir. Eş zamanlı farklı işleri gerçekleştirme motivasyonunuz var. Satürn retrosunun hatırlattığı öz disiplin sabır ve kararlılık gün boyu önem kazanıyor.

     

  • 6Günlük burç yorumları (2 Mayıs 2019 Perşembe)
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    ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Gururlu, tutkulu ve aristokrat Aslan’lar hukuki konularda gelişmeler, yükseköğrenim yurtdışı alanında hareket olası. Satürn retrosunun hatırlattığı öz disiplin sabır ve kararlılık temaları nedeniyle iş ve düzen alanında olayları iyi yönetmek önemli.

     

  • 7Günlük burç yorumları (2 Mayıs 2019 Perşembe)
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    BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Kendi potansiyelinin en üst düzeyine çıkmak isteyen Başak'lar yenilenme arzunuzu ertelemeyin. Son dakika gelişen olayların akışı bozmasına izin vermeyin. Satürn retrosunun hatırlattığı öz disiplin sabır ve kararlılık temaları nedeniyle yaratıcı becerileri artırmak önemli.

     

  • 8Günlük burç yorumları (2 Mayıs 2019 Perşembe)
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    TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Dünyevi hayatlara huzur ve uyum getiren Terazi’ler gün boyu yenilenme arzunuza eşlik eden insanlarla birlikte olabilirsiniz. Satürn retrosunun hatırlattığı öz disiplin sabır ve kararlılık temalarına uygun hedefler gün boyu önem kazanıyor.

     

  • 9Günlük burç yorumları (2 Mayıs 2019 Perşembe)
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    AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Tutkulu meraklı ve sezgisel Akrep’ler gün boyu rutinler hızlı akarken alternatif çözümler gelişecektir. Satürn retrosunun hatırlattığı öz disiplin sabır ve kararlılık temaları hedeflerinizi gözden geçirmeniz konusunda sizi zorluyor.

     

  • 10Günlük burç yorumları (2 Mayıs 2019 Perşembe)
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    YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Hayatın sonsuz potansiyeline aşık Yay’lar gün boyu çocuklar, romantik konular ve yaratıcı becerilere yoğunlaşıyorsunuz. Satürn retrosunun hatırlattığı öz disiplin sabır ve kararlılık temaları maddi manevi değerlerin gözden geçirilmesini zorunlu kılıyor.

     

  • 11Günlük burç yorumları (2 Mayıs 2019 Perşembe)
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    OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Benliğin derinliklerini keşfetmek isteyen Oğlak’lar güne yoğun başlıyorsunuz. Pek çok işi eş zamanlı yapacaksınız. Anlaşmalardan sonuç almaya başlayabilirsiniz. Satürn retrosunun hatırlattığı öz disiplin sabır ve kararlılık temaları size duyulan ihtiyacı artırıyor.

     

  • 12Günlük burç yorumları (2 Mayıs 2019 Perşembe)
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    KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Evrensel yaratıma eşlik etmek isteyen Kova’lar gün boyu hareket halindesiniz. Yenilenen hedefleri uygulamak için gerekli işbirliği sağlanabilir. Satürn retrosunun hatırlattığı öz disiplin sabır ve kararlılık temalarına uygun davranmak işinize yarayacaktır.

     

  • 13Günlük burç yorumları (2 Mayıs 2019 Perşembe)
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    BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Hayatla uyumlu Balık’lar gün boyu finansal konularda gelişmeler yaşanabilir. Satürn retrosunun hatırlattığı öz disiplin sabır ve kararlılık temalarına uygun olarak gelişiminize katkı sağlayan sosyal imkanlar olası.

     

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