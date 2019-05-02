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Ay Koç’ta ilerlerken Venüs ile kavuşum yapıyor. Girişimler artabilir. Yenilenme, değişim ve ilerleme motivasyonumuz yüksek. Ancak Ay küçülme fazında. Hayatla uyum içinde akan dinamik vasıflarımızla, rekabet düşkünü ilkel güdülerimiz gün boyu çatışma halinde. Ayurvedik Astroloji’de günü verimli geçirmek için renklerden istifade edilir.
Günün rengi: Taba
KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Esinlenen, hayal kuran Koç’lar gün boyu girişimler ön planda. Heves ve yaratıcılık yüksek. İlişkilerde tutumlarınız öne çıkıyor. Satürn retrosunun hatırlattığı öz disiplin sabır ve kararlılık temalarından kaçmak adına büyük riskler almayın.
BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Hayatın özüyle meşgul Boğalar gün boyu girişimler için elverişli enerjiler var. Günlük rutinler plan dışı akabilir. Satürn retrosunun hatırlattığı öz disiplin sabır ve kararlılık temalarına vurgu artarken hayatı kolaylaştıran kısa yollar önünüze düşebilir.
İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU
İçsel bilgilerini ve duyularını keşfe çıkan İkizler gün boyu merak ve telaş birbirine karışıyor. Sosyal imkanlarda gelişmeler olası. Satürn retrosunun hatırlattığı öz disiplin sabır ve kararlılık temalarına vurgu artarken olayların bütünü görmeden hareket etmeyin.
YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Hayatın içinde olup ona yön vermek isteyen Yengeçler sosyal bilinirlik, statü ve ailevi konularda gelişmeler yaşanabilir. Eş zamanlı farklı işleri gerçekleştirme motivasyonunuz var. Satürn retrosunun hatırlattığı öz disiplin sabır ve kararlılık gün boyu önem kazanıyor.
ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Gururlu, tutkulu ve aristokrat Aslan’lar hukuki konularda gelişmeler, yükseköğrenim yurtdışı alanında hareket olası. Satürn retrosunun hatırlattığı öz disiplin sabır ve kararlılık temaları nedeniyle iş ve düzen alanında olayları iyi yönetmek önemli.
BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Kendi potansiyelinin en üst düzeyine çıkmak isteyen Başak'lar yenilenme arzunuzu ertelemeyin. Son dakika gelişen olayların akışı bozmasına izin vermeyin. Satürn retrosunun hatırlattığı öz disiplin sabır ve kararlılık temaları nedeniyle yaratıcı becerileri artırmak önemli.
TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Dünyevi hayatlara huzur ve uyum getiren Terazi’ler gün boyu yenilenme arzunuza eşlik eden insanlarla birlikte olabilirsiniz. Satürn retrosunun hatırlattığı öz disiplin sabır ve kararlılık temalarına uygun hedefler gün boyu önem kazanıyor.
AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Tutkulu meraklı ve sezgisel Akrep’ler gün boyu rutinler hızlı akarken alternatif çözümler gelişecektir. Satürn retrosunun hatırlattığı öz disiplin sabır ve kararlılık temaları hedeflerinizi gözden geçirmeniz konusunda sizi zorluyor.
YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Hayatın sonsuz potansiyeline aşık Yay’lar gün boyu çocuklar, romantik konular ve yaratıcı becerilere yoğunlaşıyorsunuz. Satürn retrosunun hatırlattığı öz disiplin sabır ve kararlılık temaları maddi manevi değerlerin gözden geçirilmesini zorunlu kılıyor.
OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Benliğin derinliklerini keşfetmek isteyen Oğlak’lar güne yoğun başlıyorsunuz. Pek çok işi eş zamanlı yapacaksınız. Anlaşmalardan sonuç almaya başlayabilirsiniz. Satürn retrosunun hatırlattığı öz disiplin sabır ve kararlılık temaları size duyulan ihtiyacı artırıyor.
KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Evrensel yaratıma eşlik etmek isteyen Kova’lar gün boyu hareket halindesiniz. Yenilenen hedefleri uygulamak için gerekli işbirliği sağlanabilir. Satürn retrosunun hatırlattığı öz disiplin sabır ve kararlılık temalarına uygun davranmak işinize yarayacaktır.
BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Hayatla uyumlu Balık’lar gün boyu finansal konularda gelişmeler yaşanabilir. Satürn retrosunun hatırlattığı öz disiplin sabır ve kararlılık temalarına uygun olarak gelişiminize katkı sağlayan sosyal imkanlar olası.
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