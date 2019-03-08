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Ay Koç burcunda ilerlerken ilk görünümünü Kiron ile yapıyor. Artan enerji ile yenilenme, bilinenin dışına çıkma arzuları olsa da Merkür retrosunu göz ardı etmemek gerek. Güdüsel hareketler öne çıkarken, sağduyulu davranmak önemli. Gün boyu gücünün farkında yetenekli vasıflarımızla, aşırı hassas ve öfkeli güdülerimiz çatışma halinde olacaktır. Dünya Kadınlar Günü’nün önemine uygun olarak eşit ve adil çalışma koşularına vurgu var. Ayurvedik Astroloji’de günü verimli geçirmek için renklerden istifade edilir.

Günün rengi: Kahverengi