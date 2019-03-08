- SON DAKİKA
- GÜNDEM
- EKONOMİ
- SPOR
- CANLI SKOR
- SÜPER LİG
- TFF 1.LİG
- BASKETBOL
- NBA
- İDDAA
- HT SPOR ARENA
- TAKIMLAR
- KATEGORİLER
- MAGAZİN
- KADIN
- SAĞLIK
- YAZARLAR
Ay Koç burcunda ilerlerken ilk görünümünü Kiron ile yapıyor. Artan enerji ile yenilenme, bilinenin dışına çıkma arzuları olsa da Merkür retrosunu göz ardı etmemek gerek. Güdüsel hareketler öne çıkarken, sağduyulu davranmak önemli. Gün boyu gücünün farkında yetenekli vasıflarımızla, aşırı hassas ve öfkeli güdülerimiz çatışma halinde olacaktır. Dünya Kadınlar Günü’nün önemine uygun olarak eşit ve adil çalışma koşularına vurgu var. Ayurvedik Astroloji’de günü verimli geçirmek için renklerden istifade edilir.
Günün rengi: Kahverengi
KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün finansal konularda gerginlik yaratan olaylar gelişebilir. Gün boyu inatçı ve bildiğini yapan tahammülsüz tavırlar sizi ve etrafı zorlayacaktır. Harcamalarda tedbirli olmakta fayda var.
BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Gün boyu inatlaşma nedeniyle karar vermekte zorlanabilirsiniz. Ani gelişen olaylara uyum sağlamakta güçlük çekebilirsiniz. Sağlık hassasiyetleri gelişebilir, salgınlara karşı tedbirli olun.
İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Gün boyu fikirlerinizin onaylanması adına sert söylemler içinde olabilirsiniz. Yenilenme arzunuzla riskli işlere girişmeyin. Sosyal çevrede tartışmalar büyüyebilir.
YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Günlük işler hızlı ilerlerken beklenmedik olaylar gelişebilir. Gün boyu yenilenen enerji başlangıç motivasyonu sağlıyor. Uzun vadeli işler için tedbirli olun.
ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Gün boyu finansal konuların doğru değerlendirilmesi önemli. Uzmanlık gerektiren konularda gelişmeler yaşanabilir. Kavgacı tutumlarınız uzun vadeli kırgınlıklara yol açabilir.
BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Gün boyu tepkisel yaklaşımlar ve öfkeli söylemler içindesiniz. Huzur bozan olaylar gelişebilir. Pratik ve uygulanabilir işlere odaklanın. Detay gerektiren konularda sabır sınavları olası gözüküyor.
TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Gün boyu çatışmalar olası. Tepkisel tutumlara maruz kalabilirsiniz. Alttan almak adına aşırı tavizkar davranmaktan kaçının. Rutin dışı olaylar gelişebilir.
AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Gün boyu birikmiş işler hızla çözülebilir. Eş zamanlı çok iş yapmak gerekirse konsantrasyon önemli. Yanlış anlaşılmalara karşı toleranslı olun.
YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Gün boyu yaratıcı enerjiniz yüksek. Özgüven tazeleyen olaylar gelişebilir. Ailevi konularda ertelenmiş işler önünüze düşebilir. Rutin dışı önemli olaylar gelişebilir.
OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Güne ailevi konularla başlayabilirsiniz. Sorumlulukları yerine getirmek adına aceleci tutumlar zarar verir. Duygusal tepkilerden ve sert söylemlerden kaçının.
KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Yenilenme arzunuza, sizin için önemli olan planlara yakın çevrenin tepkisi olabilir. Eksik bilgi sebebiyle öfkeli yaklaşımlar sergilerseniz uzun vadeli sorunlar oluşabilir.
BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Gün boyu harcamalarda artış olası. Sabah saatlerinde yakınlarınızın sağlık sorunları ile meşgul olmanız gerekebilir. Doğru bilgiye ulaşmak için gün boyu ekstra çaba gerekecektir.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.