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Ay İkizler’de ilerlerken Mars ile kavuşumda. Gün boyu öfkenin insanın içini kemiren, ilkel güdüleri harekete geçiren doğasını anlayıp, pozitif yaratım içinde olmak önemli. Bilgi ve merakı pekiştiren bir gündeyiz. Entelektüel beceriler, eğitim öğretim faaliyetleri, pozitif meraktan doğan yeni yaratımlara yoğunlaşmak faydalı olur. Ayurvedik Astroloji’de günü verimli geçirmek için renklerden istifade edilir.

Günün rengi: Krem