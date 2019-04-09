- SON DAKİKA
- GÜNDEM
- EKONOMİ
- SPOR
- CANLI SKOR
- SÜPER LİG
- TFF 1.LİG
- BASKETBOL
- NBA
- İDDAA
- HT SPOR ARENA
- TAKIMLAR
- KATEGORİLER
- MAGAZİN
- KADIN
- SAĞLIK
- YAZARLAR
Ay İkizler’de ilerlerken Mars ile kavuşumda. Gün boyu öfkenin insanın içini kemiren, ilkel güdüleri harekete geçiren doğasını anlayıp, pozitif yaratım içinde olmak önemli. Bilgi ve merakı pekiştiren bir gündeyiz. Entelektüel beceriler, eğitim öğretim faaliyetleri, pozitif meraktan doğan yeni yaratımlara yoğunlaşmak faydalı olur. Ayurvedik Astroloji’de günü verimli geçirmek için renklerden istifade edilir.
Günün rengi: Krem
KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Gün boyu mantık, muhakeme ve sezgisel becerileri dengelemek önemli. Risk almamaya dikkat edin. Eğitim, iletişim, halkla ilişkiler faaliyetleri öne çıkıyor. Öfke, ego savaşları ve çıkar çatışmaları yaşanabilir.
BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Gün boyu özgürlük arayışınız yüksek. Bir süredir farkında olduğunuz ifade edemediğiniz düşünceler açığa çıkarken eskiden hassasiyet gösterdiğiniz konularda daha olgun davranacaksınız.
İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sabah saatlerinde öfkeli güdülerle hareket edebilirsiniz. Günlük arzularla ruhsal ihtiyaçları dengelemek faydalı olur. Becerilerinizi göstereceğiniz imkanlar gelişebilir. Telaştan kaçınmak önemli.
YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sabah saatlerinde öfkeli tutumlar çatışmalar yaşanabilir. İlerleme kaydetme arzunuz telaşlı tepkilere yol açabilir. Gün boyu bedenin güçlenmesi, sağlık hassasiyetlerini gidermek adına bütüncül çözümler öne çıkıyor.
ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU
İletişim becerinizi açığa çıkaran ancak zorlayıcı bulduğunuz etkiler altındasınız. Yaratıclık, hayal gücüne dayalı özgün işler yapmaya yoğunlaşın. Gün boyu tutkular, aşk alanında neşeli başlayan gündem öfkeli olaylara dönüşebilir.
BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Gün boyu öfkeli söylemlere takılıp kalabilirsiniz. Ertelediğiniz arzularla yüzleşmek durumundasınız. Ev ya da çalışma alanında değişikliğe yoğunlaşırsanız çabalarınızın karşılığını alırsınız
TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün yüksek enerjiyle pek çok işe yetişebilirsiniz. Gün içinde öfkeli söylemler artabilir. Beklediğiniz haberler, varsa evraklar gelebilir. Cesaret ve yenilenme enerjisiyle güne başlıyorsunuz sürmesi için dengeyi koruyun.
AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Gün boyu kriz yönetimi ile uğraşabilirsiniz. Sağduyulu tutumlar önem kazanıyor. İletişim, yazı, entellektüel faaliyetler günü verimli kılar. Çiğ sebze yemeklerine karşı tedbirli olun, sindirim hassasiyeti olabilir.
YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün bireysel veya profesyonel ilişkilerde dengeyi korumak önemli. Yenilenme arzunuzu artıran içsel ihtiyaç iyice belirginleşiyor bu sebeple tepkisel tutumlar artabilir. İyimser ve neşeli tutumları sürdürme çabanız önemli.
OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Gün boyu ihtiyaçlarınızın karşılanması için güven duygusunu sürdürmek önem kazanıyor. Pesimist fikirlere takılıp kalırsanız çözümsüzlük sizi yoracaktır. Günlük işler hızlı ilerleyecek ancak telaştan ve öfkeden kaçınmak önemli.
KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün önemli hedefleri gerçekleştirmenin tatminini yaşayabilirsiniz. Farkındalığınız harekete geçiren olaylar gelişebilir. Gün boyu sert söylemlerden kaçınmak ifadenin gücünün farkında olmak önemli.
BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Gün boyu pasif agresif bir yaklaşım sergileyeceksiniz. Bir yandan hayatın içinde aktif olmak isterken kaygılarla boğuşabilirsiniz. Sabah saatlerinde ailevi hassasiyetler, gergin söylemler artabilir.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.