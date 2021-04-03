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Günlük rekor halka arzla geldi

Pay senedi yatırımcı sayısı önceki güne göre yüzde 12.09 yükselişle bir günde 274.046 kişi artarak 2.5 milyonu aştı. Böylelikle, halka arzların etkisiyle 2 Nisan 2021'de bugüne kadarki en yüksek günlük oransal ve sayısal artış kaydedildi. 2017’de üç, 2018’de dokuz, 2019’da altı, 2020'de 8 şirket halka arz olurken bu yıl şimdiden 3 şirketin halka arzı yapıldı. 13 şirketin de SPK'da halka arz için başvurusu bulunuyor

Günlük rekor halka arzla geldi - Haberler
HABERTURK.COM

Pandemi nedeniyle geçen yılın mart ayında küresel pay piyasalarında yaşanan sert düşüş sonrası merkez bankalarının genişlemeci para politikaları ve düşen faizlerle birlikte getiri arayan yatırımcı yönünü yeniden borsalara çevirdi.

Borsa İstanbul'da halka arzların artmasıyla birlikte yerli yatırımcı sayısı da hızla yükselişe geçti. Pay senedi yatırımcı sayısı Cuma günü önceki güne göre yüzde 12.09 yükselişle bir günde 274.046 kişi artarak 2.5 milyonu aştı. Böylelikle, halka arzların etkisiyle 2 Nisan 2021'de bugüne kadarki en yüksek günlük oransal ve sayısal artış kaydedildi.

2017’de üç, 2018’de dokuz, 2019’da altı, 2020'de 8 şirket halka arz olurken bu yılın ilk halka arzı Işık Plastik’ten geldi. Mart başında halka arz edilen Türk İlaç'ın ardından yılın 3. halka arzını Naturelgaz yaptı.

Naturelgaz yurt içi bireysel yatırımcılardan 75.3 kat talep görürken halka arz büyüklüğü 293 milyon 250 bin TL olarak gerçekleşti.

Bunun yanı sıra, 13 firma Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) halka arz için resmi başvuruda bulunurken geçen hafta Tureks Turizm, Qua Granite ve Matriks Bilgi Dağıtım'ın halka arzlarına onay çıktı.

Borsa İstanbul Halka Arz Endeksi son 1 yılda beşe katlarken, yıl başından bu yana yaşanan yükseliş yüzde 80'i aştı.

Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) verilerine göre mart ayı sonu itibarıyla BİST 100 yatırımcılarının sayısı 1.5 milyonu aşarken BİST 30'da yatırımı bulunan yerlilerin sayısı 1.2 milyon seviyesinde gerçekleşti.

Veri Analiz Platformu'na göre yerli yatırımcıların yarısından fazlasının portföyü 10 bin TL'nin altında, 1 milyon TL ve üzerinde portföyü olanlar ise sadece yüzde 1 civarına denk geliyor.

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