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        Haberler Magazin Guns N’ Roses, Ahmet için cennetin kapısını çaldı

        Guns N’ Roses, Ahmet için cennetin kapısını çaldı

        Ünlü ABD'li Rock grubu Guns N' Roses, İstanbul'daki konserinden önce Mattia Ahmet Minguzzi'yi anmıştı. Grup, konserleri sırasında seslendirdiği "Knockin' on Heaven's Door"u (Cennetin Kapısını Çalıyorum) Mattia Ahmet Minguzzi'ye ithaf etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.06.2025 - 23:03 Güncelleme: 02.06.2025 - 23:36
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        Ahmet için cennetin kapısını çaldılar
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        Guns N’ Roses, İstanbul'daki konserinde şarkılarıyla hayranlarını kendinden geçirirken, Mattia Ahmet Minguzzi'yi sahnede de anmalarıyla yürekleri fethetti.

        15 YAŞINDA HAYATINI KAYBETTİ

        Mattia Ahmet Minguzzi, 24 Ocak 2025'te bıçaklı saldırıya uğramış, tedavi gördüğü hastanede 9 Şubat 2025'te hayatını kaybetti. Olay, Türkiye'de gençlik şiddeti üzerine yoğun bir kamuoyu tartışmasını başlattı.

        Ünlü Rock efsanesi Guns N' Roses, İstanbul'da vereceği konser öncesi bulunduğu paylaşımda; aylar öncesinden konserlerine bilet alan Mattia Ahmet Minguzzi'yi anmıştı. Paylaşımında; 'Rest in Peace' (Huzur içinde yat) ifadelerine yer veren grup, takdir toplamıştı.

        BKM’nin 30'uncı yılı kapsamında, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı’nın katkılarıyla düzenlenen konser için İstanbul'daki Tüpraş Stadyumu'nda sahneye çıkan Guns N’ Roses, binlerce hayranıyla bir araya geldi. Grup, "Knockin' on Heaven’s Door" (Cennetin Kapısını Çalıyorum) şarkısını Mattia Ahmet Minguzzi'ye ithaf etti. Şarkı, seslendirilirken; barkovizyonda Mattia Ahmet Minguzzi'nin fotoğrafıyla birlikte 'Rest in peace' (Huzur içinde yat) yazısı yer aldı.

        "Knockin' on Heaven’s Door" seslendirilirken, Mattia Ahmet Minguzzi'nin annesi; Yasemin Akıncılar ile babası; Andrea Minguzzi'nin de Guns N’ Roses'a eşlik etmesi oldukça duygulu anlara sahne oldu.

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