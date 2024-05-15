‘Günümüz Macar Sineması’ Akbank Sanat'ta

Kültür ve sanatın evrenselliğini destekleyen Akbank Sanat'ın Macar Kültür Merkezi ile 2024 Macar – Türk Kültür Yılı’na özel düzenlendiği, Macar sinemasından güncel yapıtlarının yer aldığı ‘Günümüz Macar Sineması’ programında, dünya çapında yankı uyandıran, dil ve konu açısından kendine has bir evren oluşturan, topluma, tarihe, siyasete ve sanata farklı bakış açıları sunan filmler yer alıyor.

Sándor Csoma imzalı ‘Yükseklerde ve Derinlerde’ filmi ile başlayan etkinlikte, 14 ve 21 Mayıs’ta uzun metraj film gösterimleri, 28 Mayıs’ta Macar Animasyon Kısa Film Seçkisi gösterimi, ardından animasyon araştırmacısı Anna Ida Orosz ile ‘Macar Animasyonunun 110. Yılı’ söyleşisi gerçekleştirilecek. Sinemaseverler, Akbank Sanat binasında düzenlenen programdaki tüm gösterimlere akbanksanat.com üzerinden ücretsiz kayıt başvurusu yaparak katılabilecek.

PROGRAM 14 Mayıs Salı , 19.00 HavaTükeniyor Elfogy a Levegő Yönetmen: Katalin Moldovai Macaristan, 2023, Macarca, Türkçe Altyazılı, 105’ Film Hakkında Lisede edebiyat öğretmeni Ana Bauch'un masum bir film tavsiyesi, bir velinin onu okul müdürüne şikâyetiyle sonuçlanır. Öğretmenin itirazı zincirleme bir reaksiyon başlatır ve bunun sonucunda meslektaşları ve lise müdürü yavaş yavaş ona karşı tavır alır. Giderek acımasızlaşan ve işini imkânsız hale getiren prosedür, Ana'nın sadece varlığını değil, tüm insan ilişkilerini de test eder. Film, Toronto ve Varşova Film Festivallerinde gösterildi ve ödülle döndü.

21 Mayıs Salı, 18:00 - 19:00 Toldi Gösterim ve Söyleşi REKLAM ‘Lajos Csákovics ile Toldi ve Macar Animasyonu Üzerine’ Toldi filminin yardımcı yönetmeni Lajos Csákovics ile Toldi filmi ve Macar Animasyonu üzerine sohbet gerçekleşecek. Lajos Csákovics animasyon tasarımcısı, görsel ve çevresel kültür öğretmeni ve edebiyat çevirmenidir. Csákovics, Milorad Krstic'in en iyi 25 uzun metraj animasyon filminden biri seçilen, 2018 Oscar adayı filmi “Koleksiyoncu Ruben Brandt”in karakter tasarımcısı ve animasyon süpervizörlüğünü yapmıştır.2001'den bu yana Csákovics orta okullarda bazı dönemlerde dersler giriyor (hareket tasarımı, anahtar faz çizimi) ve aynı zamanda, Moholy-Nagy Sanat ve Tasarım Üniversitesi Animasyon Bölümü'nde öğretim görevlisi olarak ders veriyor.

*Söyleşi Macarca ve Türkçe olarak gerçekleşecektir. Yönetmen: Marcell Jankovics Macaristan, 2022, Macarca, Türkçe Altyazılı, 103’ REKLAM Film Hakkında Altın Palmiye ödüllü, Oscar adaylığı bulunan, Macar animasyonunun efsane yönetmeni Marcell Jankovics’in vefatından önceki son filmi. Ortaçağ Macaristan'ında fevri tavırları olan Toldi, dikkatsizce bir cinayet işler ve saklanmak zorunda kalır. Film onun kardeşler arasındaki maceralar ve entrikalarla dolu yolculuğunu, sonunda büyük sınavla karşı karşıya kalışına kadar takip ediyor.

28 Mayıs Salı, 19.45 Can Koç ile ‘Macar Animasyonunun 110. Yılı’ Alacakaranlıkta Meditasyon Macar Kültür Merkezi Kültür Sorumlusu Can Koç ile Macaristan'ın zengin animasyon kültürüne ve animasyon sanatının 110 yıllık serüvenine dair kapsamlı bir değerlendirme yapılacak. Yönetmen: Judit Erdélyi Macaristan, 2023, Sözsüz, 7’27’’ REKLAM Film Hakkında Hayat eylemlerle doludur. Bu eylemler gerçekten hayatımızı dolduruyor mu? Bizim için daha da önemli olan başka şeyler neler olabilir? Bir kedinin gözleri ve hayalleri aracılığıyla bu sorulara cevap arayabiliriz.

Dev Oliver Oliver, az Óriás Yönetmen: Júlia Lantos Macaristan, 2022, Sözsüz, 8’14’’ Film Hakkında Oliver, küçük bir gezegende yaşayan dev biridir. Onun algısına göre, tüm dünya onun istediği gibi davranabileceği oyun alanıdır. O basit hayatını yaşarken, küçük insanlar evrenle bağlantı kurabilmek için bir güneş saati inşa etme gibi daha büyük bir öneme sahip bir konuyla meşgul olurlar. Bu durum Oliver'ın hayatını tamamen bozar. Evrenin gürlemesiyle başlayarak, büyük bir gölgenin ortaya çıkmasıyla, kendi küçüklüğünü fark eder, kaderini hisseder ve kendini uzaya atar.

REKLAM Amok Macaristan, 2022, Sözsüz, 14’20’’ Yönetmen: Balázs Turai Film Hakkında Nişanlısını ve iyi görünüşünü bir kaza sonucu kaybettikten sonra, Clyde içsel şeytanıyla yüzleşmek zorundadır. 28 Mayıs Salı, 19:45 Anna Ida Orosz ile “Macar Animasyonunun 110. Yılı” Ana Ida Orosz ile Macaristan'ın zengin animasyon kültürüne ve animasyon sanatının 110 yıllık serüvenine dair kapsamlı bir değerlendirme yapılacak.