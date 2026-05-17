Günün maç programı 17 Mayıs Pazar: Bugün hangi maçlar var, hangi maç hangi kanalda?
Futbol tutkunları 17 Mayıs gününe ait maç programını mercek altına alırken, bugün hangi karşılaşmaların oynanacağı, saat kaçta başlayacağı ve hangi kanalda yayınlanacağı yoğun şekilde araştırılıyor. İngiltere Premier Lig, İtalya Serie A, İspanya La Liga, Fransa Ligue 1, Trendyol Süper Lig ve Hollanda Eredivisie başta olmak üzere birçok ligde kritik mücadeleler sahne alacak. Günün programında yer alan bu önemli karşılaşmalar, hem zirve yarışını hem de liglerdeki dengeleri doğrudan etkileyecek. Avrupa’dan Türkiye’ye uzanan geniş maç takvimi, futbolseverlere dolu dolu bir gün yaşatmaya hazırlanıyor. İşte 17 Mayıs 2026 Pazar günü maç programı, saat bilgileri ve yayın detaylarıyla haberimizde...
17 MAYIS 2026 BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?
Trendyol Süper Lig
17:00 Kayserispor - Konyaspor (Bein Sports 1)
20:00 Fenerbahçe - Eyüpspor (Bein Sports 2)
20:00 Kasımpaşa - Galatasaray (Bein Sports 1)
20:00 Trabzonspor - Gençlerbirliği (Bein Sports 3)
20:00 Antalyaspor - Kocaelispor (Bein Sports 4)
TFF 3. Lig Play-Off
17:00 Ayvalıkgücü Bld. - 52 Orduspor (Tivibu Spor)
İtalya Serie A
13:00 Roma - Lazio (Tivibu Spor 1, S Sport Plus)
13:00 Como - Parma (Tivibu Spor 4)
13:00 Genoa - Milan (Tivibu Spor 3)
13:00 Juventus - Fiorentina (Tivibu Spor 2)
13:00 Pisa - Napoli (Yayın yok)
16:00 Inter - Verona (S Sport 2)
19:00 Atalanta - Bologna (Tivibu Spor 1, S Sport 2)
21:45 Cagliari - Torino (Tivibu Spor 3)
21:45 Sassuolo - Lecce (Tivibu Spor 2)
21:45 Udinese - Cremonese (Tivibu Spor 1)
İngiltere Premier Lig
14:30 Manchester United - Nottingham Forest (Bein Sports 3)
17:00 Brentford - Crystal Palace (Bein Sports 4)
17:00 Everton - Sunderland (Bein Sports 2)
17:00 Leeds United - Brighton (Bein Sports 3)
17:00 Wolverhampton - Fulham (Bein Sports 5)
19:30 Newcastle - West Ham (Bein Sports 5)
Hollanda Eredivisie
15:30 PSV - Twente (Tivibu Spor 3)
15:30 Heerenveen - Ajax (S Sport Plus)
İskoçya Premier Lig
16:00 Livingston - Kilmarnock (TRT Spor)
Almanya Bundesliga 2
16:30 Arminia Bielefeld - Hertha Berlin (Konferans Yayın, Tivibu Spor 4)
16:30 Darmstadt 98 - Paderborn (Tivibu Spor 2)
16:30 Dynamo Dresden - Holstein Kiel (Konferans Yayın, Tivibu Spor 4)
İspanya La Liga
20:00 Athletic Bilbao - Celta Vigo (Yayın yok)
20:00 Atletico Madrid - Girona (Konferans Yayın, S Sport Plus)
20:00 Elche - Getafe (Konferans Yayın, S Sport Plus)
20:00 Levante - Mallorca (S Sport Plus)
20:00 Osasuna - Espanyol (Konferans Yayın, S Sport Plus)
20:00 Real Oviedo - Alaves (Konferans Yayın, S Sport Plus)
20:00 Real Sociedad - Valencia (Konferans Yayın, S Sport Plus)
20:00 Sevilla - Real Madrid (S Sport Plus)
20:00 Rayo Vallecano - Villarreal (Konferans Yayın, S Sport Plus)
22:15 Barcelona - Real Betis (S Sport)
Arjantin Primera Division (Play-Off)
23:00 Argentinos Jrs. - Belgrano (Spor Smart)
Fransa Ligue 1
22:00 Brest - Angers (Konferans Yayın, Bein Sports Max 1)
22:00 Lille - Auxerre (Bein Sports Max 2)
22:00 Lorient - Le Havre (Konferans Yayın, Bein Sports Max 1)
22:00 Lyon - Lens (Konferans Yayın, Bein Sports Max 1)
22:00 Marsilya - Rennes (Konferans Yayın, Bein Sports Max 1)
22:00 Nantes - Toulouse (Konferans Yayın, Bein Sports Max 1)
22:00 Nice - Metz (Konferans Yayın, Bein Sports Max 1)
22:00 Paris FC - PSG (Bein Sports 5)
22:00 Strasbourg - Monaco (Konferans Yayın, Bein Sports Max 1)