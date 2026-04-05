        Haberler Bilgi Spor GÜNÜN MAÇLARI 5 NİSAN 2026: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak?

        5 Nisan Pazar maç programı: Bugün maç var mı, kimin maçı var?

        Futbolseverler için heyecan dolu bir gün daha geldi. 5 Nisan 2026 Pazar günü oynanacak maçlar, Süper Lig'den Avrupa'nın önde gelen liglerine kadar geniş bir yelpazede sporseverleri ekran başına kilitleyecek. "Bugün hangi maçlar var?" sorusunun yanıtını arayanlar için günün maç programı, saat bilgileri ve yayıncı kuruluş detayları merak konusu oldu. İşte 5 Nisan maç programı ve canlı yayın bilgileri…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.04.2026 - 16:41 Güncelleme:
        Haftanın son gününde futbol heyecanı hız kesmeden devam ediyor. 5 Nisan 2026 Pazar maç programı, hem Süper Lig’deki kritik karşılaşmaları hem de Avrupa liglerindeki önemli mücadeleleri içeriyor. Futbol tutkunlarının yakından takip ettiği “5 Nisan hangi maçlar var?” sorusunun yanıtı netleşti. İşte günün maçları, başlama saatleri ve yayınlanacağı kanalların tam listesi…

        BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

        FENERBAHÇE BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN?

        Fenerbahçe ile Beşiktaş arasındaki dev derbi, 5 Nisan 2026 Pazar günü oynanacak. Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde gerçekleşecek müsabakanın başlama saati 20.00 olarak belirlendi.

        TRENDYOL SÜPER LİG 28. HAFTA PROGRAMI

        14:30 | Samsunspor - Konyaspor (beIN Sports 1)

        14:30 | Fatih Karagümrük - Çaykur Rizespor (beIN Sports 2)

        17:00 | Antalyaspor - İkas Eyüpspor (beIN Sports 1)

        20:00 | Fenerbahçe - Beşiktaş (beIN Sports 1)

        TRENDYOL 1. LİG PROGRAMI

        16:00 | Sivasspor - Esenler Erokspor (TRT Spor)

        19:00 | Amedspor - Boluspor (TRT Spor)

        AVRUPA LİGİ

        15:00 | Getafe - Athletic Bilbao (S Sport)

        17:15 | Valencia - Celta de Vigo (S Sport)

        19:30 | Real Oviedo - Sevilla (S Sport)

        22:00 | Alaves - Osasuna (S Sport)

        16:30 | Union Berlin - St. Pauli (S Sport)

        18:30 | Eintracht Frankfurt - Köln (S Sport)

        Fransa - Ligue 1:

        16:00 | Angers - Lyon (beIN Sports / Connect)

        18:15 | Metz - Nantes (beIN Sports / Connect)

        18:15 | Le Havre - Auxerre (beIN Sports / Connect)

        İtalya - Serie A:

        16:00 | Cremonese - Bologna (S Sport)

        19:00 | Pisa - Torino (S Sport)

        21:45 | Inter - Roma (S Sport)

        SUUDİ ARABİSTAN PRO LİG

        18:55 | Al-Akhdoud - Al-Fateh

        21:00 | Al-Ittifaq - Al Qadsiah

        21:00 | Al-Riyadh - Al Shabab

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kocaeli'de fabrikada facia! 3 işçi hayatını kaybetti!
        Trump'tan İran'a küfürlü paylaşım: Hürmüz'ü artık açın
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD'nin İran'da 'mahsur kalan' iki uçağı imha edildi
        Trump'ın görevden aldığı generalden sert mesaj
        İran’da kritik kurtarma operasyonunda yaşananlar
        Kadıköy'de dev kapışma: İşte muhtemel 11'ler!
        Anne-oğul, bir gün arayla kalp krizine yenildi!
        Suça sürüklenen çocukların mağdur ettiği ailelerle görüştü
        Kurumlar vergisinde indirim gündemde
        Kanser tedavisinde kritik çalışma
        Cezaevinden firar etti, 'talk show'a çıktı! Yakalandı!
        'Faiz politikası' haberlerine yalanlama
        "Başarabilirim" dedi, kanseri yendi
        Lakabı olan 'Atom'u resmi ismine dönüştürdü
        "Bu sanat değil!"
        Ankara–İstanbul YHT seferleri kısalacak
        Epstein dosyası sessizliğini bozdu
        Eski hakemler yorumladı: Kırmızı kart gerekir mi?
        Türkiye'ye etkileri
