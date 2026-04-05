5 Nisan Pazar maç programı: Bugün maç var mı, kimin maçı var?
Futbolseverler için heyecan dolu bir gün daha geldi. 5 Nisan 2026 Pazar günü oynanacak maçlar, Süper Lig'den Avrupa'nın önde gelen liglerine kadar geniş bir yelpazede sporseverleri ekran başına kilitleyecek. "Bugün hangi maçlar var?" sorusunun yanıtını arayanlar için günün maç programı, saat bilgileri ve yayıncı kuruluş detayları merak konusu oldu. İşte 5 Nisan maç programı ve canlı yayın bilgileri…
BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?
FENERBAHÇE BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN?
Fenerbahçe ile Beşiktaş arasındaki dev derbi, 5 Nisan 2026 Pazar günü oynanacak. Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde gerçekleşecek müsabakanın başlama saati 20.00 olarak belirlendi.
TRENDYOL SÜPER LİG 28. HAFTA PROGRAMI
14:30 | Samsunspor - Konyaspor (beIN Sports 1)
14:30 | Fatih Karagümrük - Çaykur Rizespor (beIN Sports 2)
17:00 | Antalyaspor - İkas Eyüpspor (beIN Sports 1)
20:00 | Fenerbahçe - Beşiktaş (beIN Sports 1)
TRENDYOL 1. LİG PROGRAMI
16:00 | Sivasspor - Esenler Erokspor (TRT Spor)
19:00 | Amedspor - Boluspor (TRT Spor)
AVRUPA LİGİ
15:00 | Getafe - Athletic Bilbao (S Sport)
17:15 | Valencia - Celta de Vigo (S Sport)
19:30 | Real Oviedo - Sevilla (S Sport)
22:00 | Alaves - Osasuna (S Sport)
16:30 | Union Berlin - St. Pauli (S Sport)
18:30 | Eintracht Frankfurt - Köln (S Sport)
Fransa - Ligue 1:
16:00 | Angers - Lyon (beIN Sports / Connect)
18:15 | Metz - Nantes (beIN Sports / Connect)
18:15 | Le Havre - Auxerre (beIN Sports / Connect)
İtalya - Serie A:
16:00 | Cremonese - Bologna (S Sport)
19:00 | Pisa - Torino (S Sport)
21:45 | Inter - Roma (S Sport)