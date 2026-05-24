GÜNÜN MAÇLARI LİSTESİ: 24 Mayıs Pazar bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda?
Hem Türkiye’de hem de dünya genelinde birçok futbol liginde sezon tamamlandı ve şampiyonlar netleşti. Ancak bazı liglerde heyecan, son haftalara girilmesiyle birlikte hız kesmeden devam ediyor. Özellikle Trendyol 1. Lig’de play-off mücadelesi nefesleri kesiyor. Final karşılaşmasında Esenler Erokspor ile Çorum FK, Süper Lig bileti için kozlarını paylaşacak. Bu kritik mücadeleyi kazanan taraf, Süper Lig’e yükselen son takım olma başarısını elde edecek. İşte günün öne çıkan ve futbolseverlerin merakla takip ettiği karşılaşmalar…
Trendyol 1. Lig Play-Off Final
Esenler Erokspor – Çorum FK
Saati: 19:00
Yayınlanacak kanal: TRT Spor, beIN Sports (beIN Connect)
İngiltere Premier Lig
Brighton – Manchester United
Saati: 18:00
Yayınlanacak kanal: beIN Sports Max 2
İspanya La Liga
Villarreal – Atletico Madrid
Saati: 22:00
Yayınlanacak kanal: S Sport, S Sport+
İtalya Serie A
Torino – Juventus
Saati: 21:45
Yayınlanacak kanal: S Sport+, tivibu Spor