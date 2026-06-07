GÜNÜN SINAV TAKVİMİ: Bugün hangi sınavlar var? Hafta sonu 6 - 7 Haziran 2026 hangi sınavlar var?

AUZEF BAHAR DÖNEMİ FİNAL SINAVLARI

Bu hafta sonu en yoğun sınav süreci, İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) öğrencilerini kapsayacak. Fakülteden yapılan bilgilendirmeye göre, 2025-2026 eğitim-öğretim yılı bahar dönemi final sınavları 6 - 7 Haziran 2026 tarihlerinde, cumartesi ve pazar günlerine yayılan oturumlar şeklinde uygulanacak. Ders başarı notlarını ve mezuniyet sürecini doğrudan belirleyecek olan bu önemli sınavlarda, her ders için adaylara çoktan seçmeli sorular yöneltilecek.