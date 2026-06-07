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        Haberler Bilgi Gündem GÜNÜN SINAV TAKVİMİ: Bugün hangi sınavlar var? Hafta sonu 6 - 7 Haziran 2026 hangi sınavlar var?

        GÜNÜN SINAV TAKVİMİ: Bugün hangi sınavlar var? Hafta sonu 6 - 7 Haziran 2026 hangi sınavlar var?

        Hafta sonu sınav maratonu başladı! 6 - 7 Haziran 2026 tarihlerinde hangi sınavlar yapılıyor, bugün adayları hangi önemli oturumlar bekliyor? Günün sınav programını kaçırmamak için detaylar haberimizde!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07 Haziran 2026 - 10:09 Güncelleme:
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        6 - 7 Haziran 2026 hafta sonuna ait sınav takvimi netleşti. Bu tarihlerde gerçekleştirilecek oturumların hangileri olduğu ve adayların hangi saatlerde sınava gireceği açıklandı. Hafta sonu boyunca özellikle okul çevrelerinde ve ana arterlerde yaşanabilecek yoğunluğa karşı önlemler alınırken, adayların mağduriyet yaşamaması için resmi kurumların çalışma saatleri düzenlendi. Ayrıca sınav giriş yerleri sorgulama ekranları ve oturumlara ilişkin tüm detaylar da kamuoyuyla paylaşıldı. İşte 2026 yılı 6 - 7 Haziran hafta sonu sınav programı!

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        BUGÜN HANGİ SINAVLAR VAR?

        ÖSYM tarafından 6 Haziran Cumartesi günü Elektronik Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (e-YÖKDİL 2026/3 İngilizce – Fen Bilimleri) uygulanacak. Adaylar sınav salonlarına saat 13:45 itibarıyla alınacak ve oturum bu saatten sonra başlayacak.

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        AUZEF BAHAR DÖNEMİ FİNAL SINAVLARI

        Bu hafta sonu en yoğun sınav süreci, İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) öğrencilerini kapsayacak. Fakülteden yapılan bilgilendirmeye göre, 2025-2026 eğitim-öğretim yılı bahar dönemi final sınavları 6 - 7 Haziran 2026 tarihlerinde, cumartesi ve pazar günlerine yayılan oturumlar şeklinde uygulanacak. Ders başarı notlarını ve mezuniyet sürecini doğrudan belirleyecek olan bu önemli sınavlarda, her ders için adaylara çoktan seçmeli sorular yöneltilecek.

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        Haberi Hazırlayan: Erdem Alişarlı
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