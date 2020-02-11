Gupse Özay yarısından fazlası

Mehmet Çalışkan mcaliskan@cyh.com.tr

7 - 9 Şubat arasında gösterimde olan 39 film;

* Toplam 963.091 kişi tarafından izlendi.

* Toplam 17.502.068 ₺ hasılat elde edildi.

* İzleyici sayısı, bir önceki hafta sonuna oranla % 18.3 azaldı.

* Hasılat, bir önceki hafta sonuna oranla % 17.8 azaldı.

* En çok izlenen film, Gupse Özay'ın 'Eltilerin Savaşı' oldu. (Toplam biletlerin yarısından fazlası bu film için kesildi)

* Uzun bir zaman sonra yabancı bir film (Yırtıcı Kuşlar Ve Muhteşem Harley Quinn) ilk 5'e girme başarısı gösterdi.

* Hafta sonunda 3'ü Türk filmi olmak üzere 9 yeni film gösterime girdi.

* En az izlenen film, 4 kişiyle 'Kirpi ve Saksağan: Sevimli Uzay Kahramanları' oldu.

ELTİLERİN SAVAŞI (2. Hafta)

Hafta Sonu İzleyici Sayısı: 510.336

Hafta Sonu Hasılat: 9.578.155 ₺

Toplam İzleyici Sayısı: 1.513.646

Toplam Hasılat: 27.294.553 ₺

YIRTICI KUŞLAR (Açılış)

Hafta Sonu İzleyici Sayısı: 113.16

Hafta Sonu Hasılat: 2.301.951 ₺

AŞK TESADÜFLERİ SEVER 2 (2. Hafta)

Hafta Sonu İzleyici Sayısı: 73.144

Hafta Sonu Hasılat: 1.425.916 ₺

Toplam İzleyici Sayısı: 219.248

Toplam Hasılat: 4.093.702 ₺

BABA PARASI (6. Hafta)

Hafta Sonu İzleyici Sayısı: 48.578

Hafta Sonu Hasılat: 629.994 ₺

Toplam İzleyici Sayısı: 1.805.779

Toplam Hasılat: 30.918.875 ₺

RAFADAN TAYFA GÖBEKLİTEPE (7. Hafta)

Hafta Sonu İzleyici Sayısı: 45.256

Hafta Sonu Hasılat: 635.897 ₺

Toplam İzleyici Sayısı: 3.347.430

Toplam Hasılat: 54.620.222 ₺