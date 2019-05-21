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Gürbüz Hanif kimdir? Banu Alkan'ın eski sevgilisi Gürbüz Hanif

Yeşilçam'ın "Afrodit" lakaplı oyuncusu Banu Alkan, katıldığı bir magazin programında özel hayatıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Alkan'ın iş adamı Gürbüz Hanif ile yaşadığı birliktelik hatırlatılmasının ardından Gürbüz Hanif merak konusu oldu. Peki, Gürbüz Hanif kimdir? İşte detaylar...

Gürbüz Hanif

Gürbüz Hanif kimdir soruları magazin severler tarafından merak konusu oldu. Yeşilçam oyuncalarından Banu Alkan'ın uzun süre birliktelik yaşadığı Gürbüz Hanif hakkında detaylar haberimizde...

GÜRBÜZ HANİF KİMDİR?

Emlak zengini olduğu bilinen Gürbüz Hanif'i Banu Alkan şu sözlerle anlatıyor;

Türkiye’deki gerçekten önemli şahsiyetlerden biriydi. Boğaziçi Üniversitesi’nden sonra Amerika'da yüksek tahsil gördükten sonra yurda dönüş yapmış. Türkiye’de çok önemli bir sanayici, çok önemli bir iş adamı. Ve ben kendisini 17 yaşımda tanıdıktan sonra dünyada sanki bir kuş misali oldum. Dünyanın her bir noktasına uçmaya başladım. O arada filmler çekiyordum. Hayata çok hızlı girmiştim ve çok mutluydum. 

Banu Alkan ile 20 yıl süren birlikteliğinin ardından Gürbüz Hanif kanser hastalığına yakalanarak hayatını kaybetti.

 

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