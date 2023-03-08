Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gürcistan'da binlerce kişi sokaklarda: Güvenlik güçleri müdahale etti

Gürcistan Parlamentosu'nca 'Yabancı Etkinin Şeffaflığı Hakkında' yasa tasarısının onaylanmasına tepki göstererek parlamentoya ulaşımın sağlandığı yolu kapatmaya çalışan göstericiler emniyet güçlerince dağıtıldı.

ABONE OL
AA
  • Gürcistan'da binlerce kişi sokaklarda: Güvenlik güçleri müdahale etti

    Gürcistan Parlamentosu'nda akşam "Yabancı Etkinin Şeffaflığı Hakkında" yasa tasarısının onaylanmasına tepki göstermek için toplanan çok sayda gösterici, parlamentonun girişini kapatmaya çalışınca emniyet güçleri tarafından biber gazı ve tazyikli su kullanılarak dağıtılmıştı.
  • Gürcistan'da binlerce kişi sokaklarda: Güvenlik güçleri müdahale etti

    Birkaç saat sonra tekrar parlamentonun etrafında toplanan göstericiler, parlamentoya ulaşımın sağlandığı yolu kapatmaya çalışınca emniyet güçleri tarafından tazyikli su kullanılarak bir kez daha dağıtıldı.
  • Gürcistan'da binlerce kişi sokaklarda: Güvenlik güçleri müdahale etti

    Cumhurbaşkanı Zurabişvili'den yasaya tepki

    ABD'de temaslarda bulunan Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili Tiflis'teki olaylara ilişkin telekonferans yoluyla Parlamentonun önünde toplanan göstericilere hitaben konuşma yaptı.
  • Gürcistan'da binlerce kişi sokaklarda: Güvenlik güçleri müdahale etti

    Parlamentonun onayladığı 'Yabancı Etkinin Şeffaflığı Hakkında' yasasının aslında Rusya'nın 'talimatıyla' hazırlanan bir yasa olduğunu iddia eden Zurabişvili, "Bu yasa ne şekilde olursa olsun iptal edilmelidir" dedi.
  • Gürcistan'da binlerce kişi sokaklarda: Güvenlik güçleri müdahale etti

    Yasaya karşı veto hakkını kullanacağını dile getiren Zurabişvili, "Daha ilk günden bu yasayı veto edeceğimi söylemiştim ve veto edeceğim" şeklinde konuştu. 
  • Gürcistan'da binlerce kişi sokaklarda: Güvenlik güçleri müdahale etti

    Zurabişvili söz konusu yasanın Gürcistan'ın Avrupa Birliği (AB) ve NATO entegrasyonuna karşı olduğunu savunarak parlamentoda yasanın onaylanmasına oy veren herkesin anayasaya karşı çıktığını savundu.
  • Gürcistan'da binlerce kişi sokaklarda: Güvenlik güçleri müdahale etti

    'Yabancı Etkinin Şeffaflığı Hakkında' yasa tasarısının tartışması

    Gürcistan Parlamentosu'nda, yabancı ülkelerin istihbarat faaliyetleriyle ilgili söz konusu yasa tasarısı, 3 ve 6 Mart tarihlerindeki görüşmeler sırasında milletvekilleri arasında kavgalara neden olmuştu.
  • Gürcistan'da binlerce kişi sokaklarda: Güvenlik güçleri müdahale etti

    Daha önce iktidardaki Gürcü Hayali Partisi'nden ayrılan bazı milletvekillilerden oluşan muhalefetteki 'Halkın Gücü Partisi'nin parlamentoya sunduğu yasa tasarısı, diğer muhalefet partileri tarafından tepkiyle karşılanmıştı.
  • Gürcistan'da binlerce kişi sokaklarda: Güvenlik güçleri müdahale etti

    Söz konusu yasaya karşı çıkan bazı muhalefet partilerinin temsilcileri, Halkın Gücü Partisi'nin sunduğu tasarının aslında Rus versiyonu 'Yabancı Ajanlar Hakkında Kanun'a benzediğini savunarak onaylanmaması gerektiğini öne sürmüştü.
  • Gürcistan'da binlerce kişi sokaklarda: Güvenlik güçleri müdahale etti

    Parlamentonun önündeki protestolar devam ediyor.

     
  • Gürcistan'da binlerce kişi sokaklarda: Güvenlik güçleri müdahale etti

    * Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.
  • Gürcistan'da binlerce kişi sokaklarda: Güvenlik güçleri müdahale etti

Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.