O hastalığı önlemek mümkün değil!

AA

Kovid-19 tedbirleri kapsamında gece sokağa çıkma yasağına rağmen parlamento binasının önünden yürüyüşe geçen göstericiler, yaklaşık 10 kilometrelik mesafe katetti ve ardından Ana Dil Parkı'na gelerek gösterilerini burada sürdürdü.

Muhalefetteki bazı siyasi partilerin yetkilileri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin de katıldığı yürüyüş sırasında evdeki vatandaşları da sokağa çıkmaya davet eden grup, "ülkede kayak merkezlerinin açılması" ve "gece saatlerinde sokağa çıkma yasağının kaldırılması" gibi taleplerini içeren sloganlar attı.

Yürüyüşün başında protestocular ile caddeyi kapatmalarına izin vermeyen polis arasında gerginlik yaşandı. Yürüyüş sırasında da yüzlerce polis göstericilere eşlik etti.

KOVİD-19 ÖNLEMLERİ KADEMELİ OLARAK GEVŞETİLİYOR

Gürcistan'da hükümetin kararıyla 8 Şubat'tan itibaren toplu taşıma araçlarının çalışmasına izin verilecek. 15 Şubat'tan itibaren ise tüm okullarda yüz yüze eğitim başlayacak ve ülkedeki tüm restoran ve kafelerin açık alanında müşteri kabul edilecek.

Kayak merkezleri kapalı kalacak ve Kasım 2020'den bu yana 21.00-05.00 saatlerinde uygulanan sokağa çıkma yasağı marta kadar devam edecek.