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Gürcistan'da on binler sokaklarda: Eylemlerin ardından hükümetten geri adım geldi

Gürcistan'da 'yabancı etkinin şeffaflığı' hakkındaki yasanın onaylanmasını protesto eden göstericiler Parlamento binasını kuşatmaya çalışınca emniyet güçlerince biber gazı ve tazyikli su kullanılarak dağıtıldı. Gürcistan'ın iktidar partisi 2 gün süren protestoların ardından tartışmalı bir yasa tasarısını geri çektiğini açıkladı.

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  • Gürcistan'da on binler sokaklarda: Eylemlerin ardından geri adım geldi

    Gece saatlerinde başkent Tiflis'te Şota Ruataveli Caddesi'nde Parlamento binasının önünde toplanan binlerce gösterici, parlamentoda önceki gün onaylanan 'yabancı etkinin şeffaflığı' hakkında yasaya karşıtı gösteri düzenledi.
  • Gürcistan'da on binler sokaklarda: Eylemlerin ardından geri adım geldi

    Yasanın iptali talebiyle Parlamento binasını kuşatmaya çalışan göstericilerden bazıları binanın camlarını kırdı.
  • Gürcistan'da on binler sokaklarda: Eylemlerin ardından geri adım geldi

    Parlamentonun girişinde kurulan demir bariyeri kaldıran göstericiler birkaç polis arabasına da hasar verdi. Biber gazı ve tazyikli su kullanan emniyet güçlerinin müdahalesiyle göstericiler dağıtıldı.  
  • Gürcistan'da on binler sokaklarda: Eylemlerin ardından geri adım geldi

    GERİ ADIM GELDİ

    Gürcistan'ın iktidar partisi 2 gün süren protestoların ardından tartışmalı bir yasa tasarısını geri çektiğini açıkladı.
  • Gürcistan'da on binler sokaklarda: Eylemlerin ardından geri adım geldi

    CUMHURBAŞKANI'NDAN TEPKİ

    ABD'de temaslarda bulunan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili telekonferans yoluyla Parlamento önünde toplanan göstericilere önceki gün hitap etmişti. 
  • Gürcistan'da on binler sokaklarda: Eylemlerin ardından geri adım geldi

    Parlamentonun onayladığı 'yabancı etkinin şeffaflığı' hakkında yasanın aslında Rusya'nın 'talimatıyla' hazırlanmış olabileceğini iddia eden Zurabişvili, "Bu yasa ne şekilde olursa olsun iptal edilmelidir" demişti. 
  • Gürcistan'da on binler sokaklarda: Eylemlerin ardından geri adım geldi

    Zurabişvili, "Daha ilk günden bu yasayı veto edeceğimi söylemiştim ve veto edeceğim" ifadesini kullanmıştı.
  • Gürcistan'da on binler sokaklarda: Eylemlerin ardından geri adım geldi

    PARLAMENTODA KAVGA ÇIKMIŞTI

    Gürcistan Parlamentosu'nda, yabancı ülkelerin istihbarat faaliyetleriyle ilgili söz konusu yasa tasarısı, 3 ve 6 Mart'taki görüşmeler sırasında milletvekilleri arasında kavgalara neden olmuştu.
  • Gürcistan'da on binler sokaklarda: Eylemlerin ardından geri adım geldi

    Daha önce iktidardaki 'Gürcü Hayali' partisinden ayrılan bazı milletvekillilerden oluşan muhalefetteki 'Halkın Gücü' partisinin parlamentoya sunduğu yasa tasarısı, diğer muhalefet partileri tarafından tepkiyle karşılanmıştı.

    Söz konusu yasaya karşı çıkan bazı muhalefet partilerinin temsilcileri, Rusyadaki 'yabancı ajanlar hakkında yasa' ile benzer olduğunu savundukları düzenlemenin geri çekilmesini istemişti.
  • Gürcistan'da on binler sokaklarda: Eylemlerin ardından geri adım geldi

    Önceki gün düzenlenen protesto gösterileri emniyet güçlerince dağıtıldı

    Yasanın onaylanmasının ardından önceki gün parlamento binasının önünde toplanan ve binanın bir girişini kapatmaya çalışan göstericiler, emniyet güçleri tarafından biber gazı ve tazyikli su kullanılarak dağıtılmişti.

    Önceki gün başlayan gösteriler sırasında 70'ten fazla protestocunun gözaltına alındığı ve 50 kadar polisin yaralandığı belirtiliyor.  
  • Gürcistan'da on binler sokaklarda: Eylemlerin ardından geri adım geldi

    * Haberin görselleri Anadolu Ajansı ve Associated Press'ten servis edilmiştir.

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