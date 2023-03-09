Daha önce iktidardaki 'Gürcü Hayali' partisinden ayrılan bazı milletvekillilerden oluşan muhalefetteki 'Halkın Gücü' partisinin parlamentoya sunduğu yasa tasarısı, diğer muhalefet partileri tarafından tepkiyle karşılanmıştı.

Söz konusu yasaya karşı çıkan bazı muhalefet partilerinin temsilcileri, Rusyadaki 'yabancı ajanlar hakkında yasa' ile benzer olduğunu savundukları düzenlemenin geri çekilmesini istemişti.