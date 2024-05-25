Gürcistan'da "yabancı etkinin şeffaflığı" tartışması bitmedi: Yasa karşıtı protestolar sürüyor

Gürcü Hayali Partisi Siyasi Konseyinden yapılan yazılı açıklamada, ABD tarafından, hükümet temsilcilerine vize kısıtlaması getirilmesi olasılığının Gürcistan karşıtı bir adım olduğu kaydedilmişti.

Gürcistan'a yönelik şantaj ve tehdit politikasının yürütüldüğü savunulan açıklamada, bunun iki egemen devlet arasındaki ortaklık ruhu ve stratejik işbirliğine aykırı olduğu belirtilmişti.

Açıklamada, "Sonuç olarak şunu belirtmek isteriz ki ülkemizin egemenliği ve güvenliği ile pazarlık yapmayacağız. Hiçbir şantaj, bizi ülkemize karşı adım atmaya zorlayamaz." değerlendirmesinde bulunulmuştu.