Gürcistan EURO 2024 bileti sonrası sokaklara döküldü!

Törene katılan Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze bugün herkesin mutlu olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bugün çok mutlu günümüz. Bizi birleştiren mutluluk budur. Bu adamlar (futbolcular) kahramandır ve her biri Onur Madalyası'na aday gösterilecektir. Herkese sevgimi ifade etmek istiyorum."