"KISKANÇ DEĞİLİM"

Eşim doğal sade bir kadındır. Etiketler, imajlarla ilgisi yoktur. Benim de maço bir tarafım yoktur. Türk erkeğinin sıcaklığını ve sahiplenme özelliğini gösteriyorum. Kıskanç değilim. O senin kendine ve eşine güveninle ilgili bir şey. O da gayet havalı ama ‘Arkadaşlarımla bu gece eğleneceğim’ desem, 'Nereye çıkıyorsun, çocuk var' der. Çıkamam.