Magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Gürhan Altundaşar ile ilgili her şey merak konusu. Gülhan Altundaşar Merve Dizdar ayrıldı mı sorusuna Merve Dizdar'dan açıklama geldi. İşte Gürhan Altudaşar hayatı hakkında merak edilenler...

GÜRHAN ALTNDAŞAR KİMDİR?

Oyuncu Gürhan Altundaşar, 1984 yılında Ankara'da doğdu. Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı mezunudur. Çeşitli tiyatrolarda yer aldıktan sonra 2013 yılında İstanbul'a taşındı.

2016 yılında Yılmaz Erdoğan yönetimindeki BKM Mutfak ekibine katıldı. 2018'de kendisi gibi oyuncu olan Merve Dizdar ile evlendi. 2019 yılında Organize İşler Sazan Sarmalı adlı sinema filminde rol aldı, aynı yıl Kanal D'de yayınlanmaya başlayan Çok Güzel Hareketler 2 adlı komedi programında yer almaya başladı. Bu programdaki "Açın Kapıyı" skeçlerinde canlandırdığı "Necdet" karakteri ile geniş kitlelere ulaştı.

GÜRHAN ALTUNDAŞAR'IN OYNADIĞI DİZİLER, FİLMLER VE TV ŞOVLARI



MERVE DİZDAR GÜRHAN ALTUNDAŞART BOŞANDI MI?

Merve Dizdar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Gürhan Altundaşar'la ayrıldıklarını açıkladı. Yasak aşk ve aldatma iddialarına da cevap veren Merve Dizdar: "Gürhan'la karşılıklı konuşarak ve arkadaş kalarak ayrıldık. Fakat bunun dışında ortaya atılan çirkin iddiaların hiç gerçeklik payı yok. Yapmayın böyle şeyler" dedi.