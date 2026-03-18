Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Gürlek: Adalet güçlü olduğunda devlet güçlü olur | Son dakika haberleri

        Gürlek: Adalet güçlü olduğunda devlet güçlü olur

        Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Adalet güçlü olduğunda devlet güçlü olur. Milletin devlete olan inancı da ancak bu şekilde güçlü olur. Bugün dünyada ülkeler yalnızca ekonomik ve askeri güçleriyle değil hukuk sisteminin güvenilirliğiyle de değerlendirilmektedir" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.03.2026 - 01:06 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adalet Bakanı Gürlek, Adalet Bakanlığı merkez teşkilatında görev yapan yargı mensuplarıyla iftar programında bir araya geldi. Bakan Gürlek, burada yaptığı konuşmada Adalet teşkilatının hakim, savcı ve idari kadrolarıyla büyük bir yapı olduğunu söyleyerek, “Adalet devletin vicdanıdır. Bu vicdanın güçlü kalması ise hepimizin omuzlarındaki bir yüktür. Yıllarını bu teşkilatın içerisinde geçirmiş olan bir meslektaşınız olarak bu sorumluluğun ne kadar büyük ve kıymetli olduğunu biliyorum” ifadelerini kullandı.

        'BİRLİKTE ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

        Hukuk güvenliğinin ülkelerin gelişmişlik düzeyinde belirleyici unsurlardan biri olduğunu dile getiren Bakan Gürlek, konuşmasına şöyle devam etti:

        “Adalet güçlü olduğunda devlet güçlü olur. Milletin devlete olan inancı da ancak bu şekilde güçlü olur. Bugün dünyada ülkeler yalnızca ekonomik ve askeri güçleriyle değil hukuk sisteminin güvenilirliğiyle de değerlendirilmektedir. Bu noktada sizlerin üstlendiği sorumluluk son derece önemlidir. Eğer bir ülkede hukuk güvenliği varsa o ülkede yatırım vardır, o ülkede ekonomi daha yüksek refah seviyesine çıkacak demektir. Bizim görevimiz yargısal süreçlerin güçlü ve kurumsal bir altyapı içerisinde etkin ve sağlıklı işlemesini sağlamaktır. Bu anlayışta daha güçlü bir kurumsal kapasite oluşturmak, daha etkin çözümler üretmek için birlikte çalışmaya devam edeceğiz.”

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ali Laricani hayatını kaybetti
        "Türk futbolu için önemli bir gece!"
        İran basını: Besic Güçleri Komutanı öldü
        "NATO üyelerinin çoğu operasyona katılmak istemiyor"
        Bakan Fidan'dan gündeme dair açıklamalar
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        Macron: Fransa kesinlikle katılmayacak
        İran saldırısı nedeniyle Trump yönetiminden ilk istifa
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        Nene yıldızlaştı, Fenerbahçe farklı kazandı!
        Nene hat-trick yaptı, tarihe geçti!
        Gürlek: Açık bir algı operasyonudur
        Liverpool maçı öncesi Galatasaray'da 5 temel prensip
        "Köklerimize geri dönmeye çalıştık!"
        İran lideri Hamaney: Barış zamanı değil
        Elon Musk'ın annesi İstanbul'da
        Halka arza X barikatı
        Satın aldığı arsada tarihi cami kalıntıları çıktı
