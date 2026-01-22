Gürsel Tekin: Çok şükür hiçbir kusurum olmamıştır

Mahkeme kararıyla CHP İstanbul İl Yönetimi’ne görevlendirilen Gürsel Tekin, "Bildiklerimizi konuşursak siyasi partimizin ne kadar zarar görebileceğini de biliyoruz" dedi.

Gürsel Tekin, CHP Genel Merkezi tarafından ihraç talebi ile disipline sevk edilen CHP'li Yazıhan Belediye Başkanı Abdulvahap Göçer'i ziyaret etti. Tekin burada yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

“BİLDİKLERİMİZİ KONUŞURSAK SİYASİ PARTİMİZİN NE KADAR ZARAR GÖREBİLECEĞİNİ DE BİLİYORUZ”

“42 yıllık gençlik yıllarımdan itibaren partide görev yapan bir kardeşinizim, bir arkadaşınızım. İnsanoğlu elbette eksik yapar, yanlış yapar, hata yapar. Acaba partim ile ilgili ne hata yaptım, diye kendimi gözden geçirirken çok şükür hiçbir kusurum olmamıştır, en azından bilerek yapmamışımdır. Parti meclis üyesi iken istifa ettim. Genel başkan yardımcısı iken istifa ettim. Gerek Gazi Mustafa Kemal Atatürk gerekse bütün liderlerimizin bize öğretmiş olduğu bir yanlış varsa, bir hata varsa onun yanlışını, kusurunu, hatasını bilerek itiraz etmiyorsanız o hatanın suç ortağısınız. Türkiye'de demokratik mekanizmayla bir tek seçim oluyor. O da muhtarlık. Çünkü bire bir sadece seçmenle iletişimi olduğu için seçmenin oyunu alarak geliyoruz. Onun dışındakilerin tamamı atamalı ve tayinli sistem. Bu atamalı ve tayinli sistem siyasi partileri parça parça kışlaya çevirdi. Geldiğimiz günden itibaren partimizin kurumsal kimliğine zarar ziyan vermemek adına olabildiğince az konuşmayı kendimize ilke edindik. Ama bildiklerimizi konuşursak siyasi partimizin ne kadar zarar görebileceğini de biliyoruz."