Guterres: Bu ahlaki bir krizdir

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Gazze'deki durumla ilgili, "Bu yalnızca bir insani kriz değil, küresel vicdanı sorgulayan ahlaki bir krizdir. Her fırsatta konuşmaya devam edeceğiz." açıklamasını yaptı.

Guterres, New York'ta düzenlenen "Amnesty International"ın etkinliğinde konuştu.

Güçlü çıkar çevrelerinin hem insan haklarına hem de onları korumak ve savunmak için kurulmuş uluslararası sistemlere karşı saf tuttuğuna dikkati çeken Guterres, "Uluslararası Ceza Mahkemesine yönelik saldırılara tanık oluyoruz. Uluslararası insan hakları sistemine ve onun temsilcilerine yönelik saldırılara ve uluslararası hukukun açık ihlallerine tanık oluyoruz." diye konuştu.

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Bunun Sudan'dan Ukrayna'ya ve İsrail'in Gazze'ye yönelik amansız saldırılarına kadar uzandığını belirten Guterres, 7 Ekim 2023'ten bu yana yaşanan ölüm ve yıkımı hiçbir şeyin haklı gösteremeyeceğinin altını çizdi.

Guterres, Gazze'deki yıkımın boyut ve kapsamının son yıllarda görülen hiçbir şeyle kıyaslanamayacağına dikkati çekerek, "Uluslararası toplumda pek çok kişi tarafından gösterilen kayıtsızlık ve eylemsizliği açıklayamıyorum." dedi.