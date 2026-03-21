        Haberler Spor Futbol İspanya Guti'den Arda Güler sözleri: Bizim hayatlarımız paralel!

        Guti'den Arda Güler sözleri: Bizim hayatlarımız paralel!

        Beşiktaş, Real Madrid ve İspanya Milli Takımı'nın eski yıldızlarından Guti Hernandez, milli futbolcu Arda Güler hakkında dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Guti, Arda Güler için "Bizim hayatlarımız paralel, sadece farklı dönemlerde" ifadelerini kullandı

        Giriş: 21.03.2026 - 09:38
        1

        Beşiktaş, Real Madrid ve İspanya Milli Takımı'nın eski yıldızı Guti Hernandez, milli futbolcu Arda Güler hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

        2

        İspanyol basınından AS gazetesine konuşan Guti, genç oyuncunun kariyerine dair övgü dolu ifadeler kullanırken, kendi futbol yolculuğuyla benzerlikler kurdu.

        3

        "ARDA GÜLER İLE HAYATLARIMIZ PARALEL"

        Arda Güler hakkında özel bir parantez açan Guti, genç yıldızı kendisine benzetti. İyi dönemlerde övgü, zor anlarda ise eleştiri almanın futbolun gerçeği olduğunu belirten İspanyol futbol adamı, "Bizim hayatlarımız paralel, sadece farklı dönemlerde" ifadelerini kullandı.

        4

        Arda'nın klasik bir 10 numara olduğunu söyleyen Guti, modern futbolda bu rolün evrildiğini vurguladı. Yine de milli futbolcunun kalite seviyesi sayesinde orta sahada farklı pozisyonlarda görev alabileceğini dile getirdi. Guti, "Çalışmaya ve kendine güvenmeye devam etmeli. Futbolda her şeyi yapabilecek bir yeteneği var" diyerek Arda'ya olan inancını ortaya koydu.

        5

        ARBELOA YORUMU

        Takımın başındaki Alvaro Arbeloa için "caramelo envenenado" (zehirli şeker) benzetmesini yapan Guti, sezon ortasında ve sakatlıkların gölgesinde göreve gelmenin zorluklarına dikkat çekti. Buna rağmen Arbeloa'nın takımı doğru yola soktuğunu belirten Guti, "Madrid'in şampiyonluk kazanmasını ve Arbeloa'nın görevine devam etmesini isteriz" dedi.

        Arbeloa'nın takımı sadece ruhsal olarak değil taktiksel anlamda da yukarı taşıdığını savunan Guti, özellikle Manchester City karşısındaki performansı "her anlamda üstünlük" olarak değerlendirdi.

        6

        VALVERDE VE BELLINGHAM SÖZLERİ

        Guti, altyapı döneminde çalıştırdığı Federico Valverde hakkında da konuştu. İlk geldiğinde içine kapanık olduğunu söyleyen Guti, "Ona hep 'Daha fazlasını verebilirsin' derdim. Şimdi tamamen özgüvenli ve takım için vazgeçilmez" ifadelerini kullandı.

        Jude Bellingham için ise en verimli rolün "Ceza sahasına koşu atan oyuncu" olduğunu belirten Guti, onu daha geride oynatmanın bazı özelliklerini törpüleyebileceğini dile getirdi.

        7
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        İran'dan nakit ihtiyacını karşılamak için yeni banknot
        İran'dan nakit ihtiyacını karşılamak için yeni banknot
        İngiltere ABD'ye izin verdi, İran tepki gösterdi
        İngiltere ABD'ye izin verdi, İran tepki gösterdi
        Donald Trump: Ateşkes istemiyorum
        Donald Trump: Ateşkes istemiyorum
        Mücteba Hamaney: Türkiye'ye yönelik saldırıyı İran gerçekleştirmedi
        Mücteba Hamaney: Türkiye'ye yönelik saldırıyı İran gerçekleştirmedi
        Sürücüler dikkat! Baba ile 2 oğlu artık yok!
        Sürücüler dikkat! Baba ile 2 oğlu artık yok!
        Tarkan'dan bayram mesajı
        Tarkan'dan bayram mesajı
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 7 bölgede yağış var!
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 7 bölgede yağış var!
        IEA'dan petrol krizi uyarısı
        IEA'dan petrol krizi uyarısı
        İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi'den Vietnam benzetmesi
        İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi'den Vietnam benzetmesi
        Çocuk kavgasında aileler çatıştı! 3 ölü, 22 yaralı
        Çocuk kavgasında aileler çatıştı! 3 ölü, 22 yaralı
        İstanbul'da futbolcu öldürüldü! Şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu gözaltına alındı!
        İstanbul'da futbolcu öldürüldü! Şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu gözaltına alındı!
        7 saat uyuyanla 9 saat uyuyan arasındaki fark ne?
        7 saat uyuyanla 9 saat uyuyan arasındaki fark ne?
        Bu yöntem deneyen herkeste işe yarıyor!
        Bu yöntem deneyen herkeste işe yarıyor!
        "Güvende hissetmiyorum"
        "Güvende hissetmiyorum"
        F.Bahçe Beko, Milano'ya geçit vermedi!
        F.Bahçe Beko, Milano'ya geçit vermedi!
        Aydın’da silahlı saldırı
        Aydın’da silahlı saldırı
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        LaLiga, Arda'nın golüne noktayı koydu
        LaLiga, Arda'nın golüne noktayı koydu