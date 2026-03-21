Guti'den Arda Güler sözleri: Bizim hayatlarımız paralel!

VALVERDE VE BELLINGHAM SÖZLERİ

Guti, altyapı döneminde çalıştırdığı Federico Valverde hakkında da konuştu. İlk geldiğinde içine kapanık olduğunu söyleyen Guti, "Ona hep 'Daha fazlasını verebilirsin' derdim. Şimdi tamamen özgüvenli ve takım için vazgeçilmez" ifadelerini kullandı.

Jude Bellingham için ise en verimli rolün "Ceza sahasına koşu atan oyuncu" olduğunu belirten Guti, onu daha geride oynatmanın bazı özelliklerini törpüleyebileceğini dile getirdi.