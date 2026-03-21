Guti'den Arda Güler sözleri: Bizim hayatlarımız paralel!
Beşiktaş, Real Madrid ve İspanya Milli Takımı'nın eski yıldızlarından Guti Hernandez, milli futbolcu Arda Güler hakkında dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Guti, Arda Güler için "Bizim hayatlarımız paralel, sadece farklı dönemlerde" ifadelerini kullandı
İspanyol basınından AS gazetesine konuşan Guti, genç oyuncunun kariyerine dair övgü dolu ifadeler kullanırken, kendi futbol yolculuğuyla benzerlikler kurdu.
"ARDA GÜLER İLE HAYATLARIMIZ PARALEL"
Arda Güler hakkında özel bir parantez açan Guti, genç yıldızı kendisine benzetti. İyi dönemlerde övgü, zor anlarda ise eleştiri almanın futbolun gerçeği olduğunu belirten İspanyol futbol adamı, "Bizim hayatlarımız paralel, sadece farklı dönemlerde" ifadelerini kullandı.
Arda'nın klasik bir 10 numara olduğunu söyleyen Guti, modern futbolda bu rolün evrildiğini vurguladı. Yine de milli futbolcunun kalite seviyesi sayesinde orta sahada farklı pozisyonlarda görev alabileceğini dile getirdi. Guti, "Çalışmaya ve kendine güvenmeye devam etmeli. Futbolda her şeyi yapabilecek bir yeteneği var" diyerek Arda'ya olan inancını ortaya koydu.
ARBELOA YORUMU
Takımın başındaki Alvaro Arbeloa için "caramelo envenenado" (zehirli şeker) benzetmesini yapan Guti, sezon ortasında ve sakatlıkların gölgesinde göreve gelmenin zorluklarına dikkat çekti. Buna rağmen Arbeloa'nın takımı doğru yola soktuğunu belirten Guti, "Madrid'in şampiyonluk kazanmasını ve Arbeloa'nın görevine devam etmesini isteriz" dedi.
Arbeloa'nın takımı sadece ruhsal olarak değil taktiksel anlamda da yukarı taşıdığını savunan Guti, özellikle Manchester City karşısındaki performansı "her anlamda üstünlük" olarak değerlendirdi.
VALVERDE VE BELLINGHAM SÖZLERİ
Guti, altyapı döneminde çalıştırdığı Federico Valverde hakkında da konuştu. İlk geldiğinde içine kapanık olduğunu söyleyen Guti, "Ona hep 'Daha fazlasını verebilirsin' derdim. Şimdi tamamen özgüvenli ve takım için vazgeçilmez" ifadelerini kullandı.
Jude Bellingham için ise en verimli rolün "Ceza sahasına koşu atan oyuncu" olduğunu belirten Guti, onu daha geride oynatmanın bazı özelliklerini törpüleyebileceğini dile getirdi.