“Güven Temelli Etki Ortaklığı” dönemi

Sabancı Vakfı, yarım asrı aşkın deneyimi ve sivil toplumun ihtiyaçlarından hareketle Açık Çağrılı Hibe Programı’nı yenilediğini duyurdu. Kurumların sahadaki bilgi ve deneyimine güvenen, uzun vadeli etkiyi birlikte inşa etmeyi hedefleyen etki ortaklığı modeli üzerine kurulan program, yeni döneminde fon veren–fon alan ilişkisinin ötesine geçerek; uygulama sürecinde dinleyen, öğrenen, birlikte düşünen ve yol arkadaşlığı yapan bir yaklaşımla yola devam ediyor. Hibe Programı için başvuruların 9 - 27 Şubat tarihleri arasında https://sabancivakfi.submittable.com/submit adresi üzerinden yapılabildiği belirtildi.

Toplumsal eşitsizliklerden en çok etkilenen grupların güçlenmesine katkı sunan projeleri önceliklendiren Sabancı Vakfı’nın “Nitelikli ve Kapsayıcı Eğitim” temalı etki ortakları hibe çağrısı; örgün eğitim sistemi içindeki ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim seviyesine yönelik etki odaklı proje başvurularını bekliyor. Başvuru yapacak sivil toplum kuruluşlarından; öğretmenin güçlenmesi, öğrencinin iyi olma hâlinin desteklenmesi, nitelikli ve kapsayıcı öğrenme deneyiminin artırılması gibi alt temalardan en az birine değinen projeler bekleniyor.

50 yılı geride bırakan Sabancı Vakfı'nın yeni dönem stratejisinin merkezinde, sivil toplumla birlikte yaratılan etkiyi güçlendirmeyi hedefleyen güven temelli bir yaklaşımın olduğunu ifade eden Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan, "Sivil toplum kuruluşlarını 20 yıla yakın süredir destekleyen Hibe Programımız sayesinde bugün Türkiye'nin 81 ilinde 267 projeye hibe desteği sağladık. Vakfımızın 50. yılında sivil alanın değişen ihtiyaçlarını gözeterek Açık Çağrılı Hibe Programımızı yeniledik. Programı; güveni merkeze alan, karşılıklı öğrenmeye dayanan, sahadan beslenen ve uzun vadeli bir etki ortaklığı daveti olarak yeniden kurguladık. Güven temelli hibe yaklaşımımızın, sivil toplum kuruluşlarıyla yıllar içinde kurduğumuz yol arkadaşlığını daha derin, daha sürdürülebilir ve daha dönüştürücü bir boyuta taşıyacağına inanıyoruz. Özveriyle hazırlanmış, umut verici hikâyelerin yanında olmaktan mutluluk duyuyor; sahada kalıcı ve ilham veren etkilere dönüşecek yeni dönemin hikayeleri için sabırsızlanıyoruz" dedi.