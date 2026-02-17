Canlı
        "Güven Temelli Etki Ortaklığı" dönemi - İş-Yaşam Haberleri

        "Güven Temelli Etki Ortaklığı" dönemi

        Sabancı Vakfı, Hibe Programı ile sivil toplumun güçlenmesine ve toplumsal gelişime katkıda bulunmaya devam ettiğini açıkladı. Yaklaşık 20 yıldır devam eden hibe programı aracılığıyla farklı alan ve ölçekte pek çok sivil toplum kuruluşuyla yol arkadaşlığı yapan Vakıf, güven temelli bir etki ortaklığı anlayışıyla, bu yol arkadaşlığını yeni bir aşamaya taşımayı hedeflediğini duyurdu. Hibe ilişkisini güven, karşılıklı öğrenme ve uzun vadeli etki odağında ele alan program kapsamında seçilen projeler 3 yıl boyunca desteklenecek. Sabancı Vakfı Açık Çağrılı Hibe Programı'nın 2026 yılı başvuruları 9 - 27 Şubat tarihleri arasında kabul edilecek.

        Giriş: 17.02.2026 - 16:21 Güncelleme: 17.02.2026 - 16:21
        Sabancı Vakfı, yarım asrı aşkın deneyimi ve sivil toplumun ihtiyaçlarından hareketle Açık Çağrılı Hibe Programı’nı yenilediğini duyurdu. Kurumların sahadaki bilgi ve deneyimine güvenen, uzun vadeli etkiyi birlikte inşa etmeyi hedefleyen etki ortaklığı modeli üzerine kurulan program, yeni döneminde fon veren–fon alan ilişkisinin ötesine geçerek; uygulama sürecinde dinleyen, öğrenen, birlikte düşünen ve yol arkadaşlığı yapan bir yaklaşımla yola devam ediyor. Hibe Programı için başvuruların 9 - 27 Şubat tarihleri arasında https://sabancivakfi.submittable.com/submit adresi üzerinden yapılabildiği belirtildi.

        Toplumsal eşitsizliklerden en çok etkilenen grupların güçlenmesine katkı sunan projeleri önceliklendiren Sabancı Vakfı’nın “Nitelikli ve Kapsayıcı Eğitim” temalı etki ortakları hibe çağrısı; örgün eğitim sistemi içindeki ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim seviyesine yönelik etki odaklı proje başvurularını bekliyor. Başvuru yapacak sivil toplum kuruluşlarından; öğretmenin güçlenmesi, öğrencinin iyi olma hâlinin desteklenmesi, nitelikli ve kapsayıcı öğrenme deneyiminin artırılması gibi alt temalardan en az birine değinen projeler bekleniyor.

        50 yılı geride bırakan Sabancı Vakfı’nın yeni dönem stratejisinin merkezinde, sivil toplumla birlikte yaratılan etkiyi güçlendirmeyi hedefleyen güven temelli bir yaklaşımın olduğunu ifade eden Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan, “Sivil toplum kuruluşlarını 20 yıla yakın süredir destekleyen Hibe Programımız sayesinde bugün Türkiye’nin 81 ilinde 267 projeye hibe desteği sağladık. Vakfımızın 50. yılında sivil alanın değişen ihtiyaçlarını gözeterek Açık Çağrılı Hibe Programımızı yeniledik. Programı; güveni merkeze alan, karşılıklı öğrenmeye dayanan, sahadan beslenen ve uzun vadeli bir etki ortaklığı daveti olarak yeniden kurguladık. Güven temelli hibe yaklaşımımızın, sivil toplum kuruluşlarıyla yıllar içinde kurduğumuz yol arkadaşlığını daha derin, daha sürdürülebilir ve daha dönüştürücü bir boyuta taşıyacağına inanıyoruz. Özveriyle hazırlanmış, umut verici hikâyelerin yanında olmaktan mutluluk duyuyor; sahada kalıcı ve ilham veren etkilere dönüşecek yeni dönemin hikayeleri için sabırsızlanıyoruz” dedi.

        SİVİL TOPLUMA UZUN VADELİ ETKİ İÇİN 3 YILLIK DESTEK MODELİ

        Yenilenen Sabancı Vakfı Açık Çağrılı Hibe Programı, sivil toplum kuruluşlarına ortaklık gibi ön koşullar olmaksızın, kendi uzmanlıkları ve öncelikleri doğrultusunda başvuru yapma imkânı sunuyor.

        İki aşamalı başvuru yapısıyla kurumlar üzerindeki yükü azaltan program, desteklenen projelerin uygulama sürecindeki raporlama adımlarında da aynı sade yaklaşımı benimsiyor.

        Değişimin zaman aldığını kabul eden ve projelerin uzun vadeli etkisini artıran ortaklıkları hedefleyen 3 yıllık (1+2) destek modeli, programın en güçlü yeniliklerinden biri olarak öne çıkıyor. Bu kapsamda projeler, ilk yılın sonunda uygulama sürecinde öğrenilenler ışığında; şeffaf ve katılımcı bir diyalogla değerlendirilerek etki ortaklığının devamına birlikte karar veriliyor.

        Güven temelli yaklaşımı doğrultusunda bütçede sunulan esneklik ise kuruluşların öncelikleri doğrultusunda kendilerine özgü sürdürülebilirlik ihtiyaçlarına destek sağlamanın yanı sıra etki kapasitelerini güçlendirmelerine katkı sağlıyor.

        10 MİLYON TL’YE KADAR HİBE DESTEĞİ

        Sabancı Vakfı Hibe Programı’na başvuracak projelere proje başına üç yılın tamamı için en az 7.000.000 TL ve en fazla 10.000.000 TL arasında hibe desteği sağlanacak. Seçilen projelerin en erken 3 Ağustos 2026’da başlaması ve en geç 3 Ağustos 2029 tarihinde sona ermesi, temel faaliyetlerinin de Türkiye sınırları içerisinde olması gerekiyor.

        Gerçek Fikri Ne? - 14 Şubat 2025 ( ABD'nin Yerini Türkiye Mi Alacak?)

        İran'ın savunma gücü ne? Türkiye nükleer silah sahibi olmalı mı? ABD İran'ı vuracak mı? Pentagon'un İran savaşı planı ne? Trump blöf mü yapıyor, gözünü kararttı mı? İran Venezuela gibi teslim olur mu? İran ABD'ye diz çöker mi? Bölge için en kötü senaryo ne? Gerçek Fikri Ne'de Eren Eğilmez sordu; Doç...
