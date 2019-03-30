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Habetürk'ten Akif Yaman'ın özel haberine göre, oyuncu Deniz Çakır ile aşk yaşayan şarkıcı Güvenç Dağüstün, geçtiğimiz gün Cihangir’de gece 04.00 sularında bir kadın ile görüntülendi. Gazetecileri karşısında görünce şaşıran Güvenç Dağüstün, "Arkadaşlar Deniz, Almanya’da. Yanımdaki bayan arkadaşım, eşini de tanıyorum" dedi.