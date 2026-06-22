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        Haberler Gündem İstanbul Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler sonrası şüpheli polis tarafından gözaltına alındı | Son dakika haberleri

        Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler sonrası şüpheli polis tarafından gözaltına alındı

        Bayrampaşa'da özel bir anaokulunda çocukları çubukla darbettiği öne sürülen A.B. gözaltına alındı. Şüphelinin çocuklara vurduğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22 Haziran 2026 - 22:43 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Anaokulunda çocuklara şiddet iddiası

        Bayrampaşa'da bir anaokulunda çocukları darbettiği belirtilen A.B.(60) gözaltına alındı. A.B.'nin çocuklara çubukla vurduğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

        Olay, 16 Haziran Salı, 17 Haziran Çarşambe ve 19 Haziran Cuma günlerinde meydana geldi. İddiaya göre Bayrampaşa Cevatpaşa Mahallesi'nde bulunan yabancı bir özel anaokulunda çalışan A.B. isimli kadının öğle uykusunu yaptırmaya çalıştığı çocukları elindeki çubukla darbettiği belirtildi. Aynı çalışanın yemekhanede bulundukları sırada çocuklara kötü davranarak darbettiği de öne sürüldü.

        GÖZALTINA ALINDI

        Şikayet üzerine yapılan çalışmada güvenlik kameraları incelendi.A.B., polis ekiplerince gözaltına alındı. Diğer yandan A.B.'nin çocukları elindeki çubukla vurduğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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        #Bayrampaşa
        #anaokulu şiddet
        #haberler
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