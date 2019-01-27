Ticaret Bakanlığı güvensiz 18 milyon ürüne geçit vermedi. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan "Geçen yıl oyuncaktan, tıbbi cihazlara, cep telefonundan inşaat demirine kadar 1,6 milyar ithal ürünü denetime aldık. Bunlardan yaklaşık 18 milyon ürünü güvensiz bularak ülkeye girişine izin vermedik. Bu ürünler arasında 3,6 milyon oyuncak, 350 bin serum seti, 1,2 milyon şırınga, 2,3 milyon iş eldiveni, 230 bin çift ayakkabı, 3,4 milyon ampul ve 2 bin ton inşaat demiri de bulunuyor” dedi.