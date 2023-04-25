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Guy Ritchie, son gün büyük silahları ortaya çıkardı

Çekimlerine geçtiğimiz ay Antalya'da başlanan, Guy Ritchie'nin yönettiği 'The Ministry Of Ungentlemanly Warfare' filmi Londra'da tamamlandı. Oyuncular ve set ekibinin bir kısmı ile objektif karşısına geçen Ritchie, "Çekimin son gününde büyük silahları ortaya çıkarırsınız. Tüm oyunculara ve ekibe teşekkürler" ifadelerini kullandı

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  • Guy Ritchie, 'The Ministry Of Ungentlemanly Warfare'ın son gününde büyük silahları ortaya çıkardı - Magazin haberleri

    İngiliz yönetmen Guy Ritchie, çekimlerinin bir kısmını Antalya’da gerçekleştirdiği 'Operation Fortune'dan 3 yıl sonra geçtiğimiz ay 'The Ministry Of Ungentlemanly Warfare' için Antalya'da set kurmuştu.
  • Guy Ritchie, 'The Ministry Of Ungentlemanly Warfare'ın son gününde büyük silahları ortaya çıkardı - Magazin haberleri

    Büyük bir bölümü Antalya EXPO botanik parkıyla bazı ilçelerde gerçekleştirilen 'The Ministry Of Ungentlemanly Warfare'ın çekimleri Londra'da tamamlandı.
  • Guy Ritchie, 'The Ministry Of Ungentlemanly Warfare'ın son gününde büyük silahları ortaya çıkardı - Magazin haberleri

    Filmin oyuncuları ve set ekibinin bir kısmı ile objektif karşısında poz veren Guy Ritchie, fotoğrafı sosyal medya hesabından "Çekimin son gününde büyük silahları ortaya çıkarırsınız. Tüm oyunculara ve ekibe teşekkürler" notuyla yayımladı.
  • Guy Ritchie, 'The Ministry Of Ungentlemanly Warfare'ın son gününde büyük silahları ortaya çıkardı - Magazin haberleri

    II. Dünya Savaşı'nı konu alan 'The Ministry Of Ungentlemanly Warfare'ın başrollerinde 'Süpermen' karakteriyle tanınan ünlü oyuncu Henry Cavill, Alan Ritchson, Cary Elwes, Alex Pettyfer, Henry Golding, Til Schweiger, Babs Olusanmokun ve Meksikalı oyuncu / şarkıcı Eiza Gonzales yer alıyor.
  • Guy Ritchie, 'The Ministry Of Ungentlemanly Warfare'ın son gününde büyük silahları ortaya çıkardı - Magazin haberleri

    Filmin Konusu: 1939'da İngiliz ordusu Almanya ordusu tarafından yenilgiye uğratılmaktadır. Bu durum üzerine Winston Churchill, centilmen savaş kurallarını bir kenara bırakarak bir karşı hamle yapmak ister. Amacı, bir asker topluluğunu düşman hattının arkasına gizlice sızdırmaktır. Askerler, hayati tehlikesi olan bu planı öldürülme ihtimallerini bilerek kabul eder. Sağlam bir birlik kurulmasıyla Naziler’e karşı önemli galibiyetler elde edilir.

    Henry Cavill'in Antalya günlerini okumak için tıklayınız

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