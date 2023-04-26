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Güzel Günler 21. bölüm tanıtımı yayınlandı!

Show TV’nin yapımını TMC’nin, yapımcılığını Erol Avcı’nın üstlendiği dizisi ‘Güzel Günler’in yeni bölüm tanıtımı yayınlandı.

Güzel Günler 21. bölüm tanıtımı yayınlandı!
HABERTURK.COM

Tanıtımda Selma ve Mihran’ın, Leylim ve arkadaşıyla yaşadığı güzel anlar dikkat çekiyor. Atakan’ın yaptıkları kahvenin lezzetine olan inancı karşısında Altan’ın tepkisi seyredenleri güldürürken, ikilinin bu bölümde yaşayacağı macera heyecanla bekleniyor. Hakim’in “Ben ciddi düşünüyorum…” sözlerinin yer aldığı tanıtım, Kıymet’le ilişkileri konusunda merak uyandırıyor.

GÜZEL GÜNLER’İN 20. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Altan ve Atakan için büyük bir mutluluk yaşayan Kıymet, çifte düğün yapmaya karar verdi. Bir yanda Aleyna ve Feyyaz diğer yanda Altan ve Atakan’ın düğünü için harekete geçen Kıymet herkesi seferber etti. Feyyaz’a karşı duygularından emin olan Füsun düğün hareketliliğiyle iyice hüzünlenmeye başladı. Aleyna ise Füsun ve Feyyaz’ın yakınlığına tepki göstermeye devam etti. Yemekte yaşanan yakınlaşmadan sonra Atakan’da hiçbir değişiklik göremeyen Altan, ona romantik bir sürpriz yapıp aşkını itiraf ettirmeyi kafaya koydu. Ancak Atakan durumu yanlış anlayıp Altan’a karşı söyledikleriyle tüm planı altüst etti. Altan yaşadığı hayal kırıklığıyla eşyalarını toplayıp evi terk etti. Cihangir’in Mihran’ı aradan çıkarma girişimi ters tepti. Selma, Cihangir’in Mihran’ın arkasından çevirdiği oyunu bozunca ikili karşı karşıya geldi. İlk kez Altan’ı kaybetme ihtimaliyle yüzleşen Atakan ise sonunda yelkenleri suya indirdi ve Altan’a aşkını itiraf etti. Tüm aile Kıymet’in iftar yemeğinde bir aradayken Atakan ve Altan arasında beklenen kavuşma da gerçekleşti. Ancak keyifli geçen yemek Füsun’un kaybettiği sahte evlilik protokolünün Kıymet’in eline geçmesiyle yarıda kaldı. Sahte evliliklerini gerçeğe dönüştüren Atakan ve Altan, bu bomba gibi gelişmeyle büyük bir şok yaşadı.
İşte Güzel Günler’in 21. Bölüm Tanıtımı;

Oyuncu kadrosunda Binnur Kaya, Ecem Erkek, Leyla Tanlar, Zeynep Çamcı, Olgun Toker, Burak Dakak ve Yıldıray Şahinler, Seray Gözler, Oya İloğulları, Orkuncan İzan, Duygu Köse’nin yer aldığı ‘Güzel Günler’in yönetmen koltuğunda Osman Taşçı otururken, dizinin senaryosu Selin Tunç imzası taşıyor.

“Güzel Günler” yeni bölümüyle Pazar akşamı saat 20.00’de Show TV’de!

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Haberi Hazırlayan : Türker Üner

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