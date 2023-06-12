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'Güzel Günler'de mutlu anlar

SHOW TV’nin ilgiyle takip edilen dizisi ‘Güzel Günler’in dün akşam ekrana gelen yeni bölümü izleyicileri bir kez daha ekran başına topladı

'Güzel Günler'de mutlu anlar
HABERTURK.COM

SHOW TV’nin yapımını TMC’nin, yapımcılığını Erol Avcı’nın üstlendiği dizisi ‘Güzel Günler’ dün akşam ekrana gelen bölümüyle yüzleri güldürdü.

İlgiyle izlenen bölüm #GüzelGünler etiketiyle 4 saat 30 dakika boyunca TT listesinde yer aldı.

Füsun ve Feyyaz ilişkisi eve bomba gibi düştü. Kıymet ve Atakan’ın tepkisi bir hayli sert olunca Füsun onların gönlünü almak için büyük bir çaba sarf etti. Hakim tarafları barıştırmak için duruma el koysa da yeterli olamadı. Füsun, kendisine gösterilen bu tutuma daha fazla sessiz kalamadı ve sitemini dile getirdi. Mihran ve Selma’nın evlilik kararı almasının ardından onlara miras kalan konak meselesi yeniden gündeme geldi. Aileyle barışmak için her yolu deneyen Füsun ve Feyyaz her şeyi arkalarında bırakarak Adana’ya gitme kararı aldı. Bu sırada Füsun’un daha önce yazdığı mektubu bulan Kıymet büyük bir panik yaşadı. Herkes ikiliyi bulmak için yollara düştü. Mola yerinde Füsun ve Feyyaz otobüsü kaçırınca Adana’ya gidemediler. Aile yeniden bir araya geldi. Her şey yoluna girdi derken Hakim ise kızından gelen telefonla neye uğradığını şaşırdı. Kızının başka bir şehre tayini çıktığını öğrenen Hakim büyük bir ikilemde kaldı.

İşte ailenin bir araya geldiği o anlar;

İzlemek için tıklayınız

FİNAL BÖLÜMÜ TANITIMI YAYINLANDI!

Sıcak, eğlenceli, neşeli bir ailenin hikâyesini ekrana taşıyarak izleyicinin gönlünde taht kuran Güzel Günler’in final bölümü tanıtımı yayınlandı. Tüm ailenin bir arada olduğu ve yüzlerin güldüğü tanıtımda Mihran ve Selma’nın evlilik haberi büyük bir coşkuya sebep oluyor. Evdeki hamilelik haberi heyecan uyandırırken, Hakim ise Kıymet’e evlenme teklif ediyor.

'Güzel Günler'in Final Bölümü Tanıtımı;

Oyuncu kadrosunda Binnur Kaya, Ecem Erkek, Leyla Tanlar, Zeynep Çamcı, Olgun Toker, Burak Dakak ve Yıldıray Şahinler, Seray Gözler, Oya İloğulları, Orkuncan İzan, Duygu Köse’nin yer aldığı ‘Güzel Günler’in yönetmen koltuğunda Osman Taşçı otururken, dizinin senaryosu Selin Tunç imzası taşıyor.

'Güzel Günler', final bölümüyle pazar akşamı saat 20.00’de SHOW TV’de.

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