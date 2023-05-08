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'Güzel Günler'de yangının sırrı çözüldü

SHOW TV'nin ilgiyle takip edilen dizilerinden 'Güzel Günler'in dün akşam yayınlanan 22'nci bölümünde haftalardır beklenen büyük sır açığa çıktı. Yangını çıkaran kişinin Mihran olduğu öğrenildi

'Güzel Günler'de yangının sırrı çözüldü
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SHOW TV’nin yapımını TMC’nin, yapımcılığını Erol Avcı’nın üstlendiği dizisi ‘Güzel Günler’in dün akşam yayınlanan 22'nci bölümünde haftalardır beklenen büyük sır açığa çıktı. Yangını çıkaran kişinin Mihran olduğu öğrenildi! Selma’nın suçlandığı ve izleyiciler için büyük bir muamma olan yangın konusu böylelikle aydınlanmış oldu. İlgiyle izlenen bölüm sosyal medyada trend listesine girdi. #GüzelGünler etiketi yaklaşık 2 saat boyunca Twitter’da TT listesinde kaldı.

Dün akşam yayınlanan bölümde; Mihran her şeyi göze alarak Selma ve Leylim’i eve getirdi. Saliha, Selma’yı karşısında görünce bu durumdan hiç hoşlanmayıp evdekilere karşı tavır aldı. Atakan ve Altan kafeyi yeniden açmak için Cemre ve Derin’le birlikte hızla çalışmalara başladı. Hem kafeyi yeniden hayata döndürmek hem de sipariş edilen kahveleri temin etmek için seferber olan ekip Selma ve Leylim’in kaldığı yeri baştan aşağı yeniledi. Füsun’un Feyyaz’a olan aşkını fark eden Hakim, durumu Kıymet’e nasıl söyleyeceğinin derdine düştü. Kıymet ise fotoğraf çekimi için tüm ailenin hazır bir şekilde gelmesini söyledi. Aleyna’nın kız arkadaşları için istediği özel siparişleri hazırlamak için çabalayan Füsun, Aleyna’nın suçlamasıyla karşı karşıya kaldı. Kıymet, Aleyna’nın Füsun’a söylediklerine sessiz kalmadı ve Füsun’un arkasında durarak Aleyna’ya haddini bildirdi. Aleyna’nın bitmek tükenmek bilmeyen istekleri karşısında kafası karışan Feyyaz ise ondan ayrılma kararı aldı. Diğer yanda Selma ve Leylim’in eve gelişiyle birlikte yangının son düğümü çözülüp yılların sırrı açığa çıktı. Mihran yangını kendisinin çıkardığını anladı. Saliha ise kimseye haber vermeden eşyalarını toplayıp evden gitti.

İşte büyük sırrın çözüldüğü final sahnesi;

İzlemek için tıklayınız

Oyuncu kadrosunda; Binnur Kaya, Ecem Erkek, Leyla Tanlar, Zeynep Çamcı, Olgun Toker, Burak Dakak ve Yıldıray Şahinler, Seray Gözler, Oya İloğulları, Orkuncan İzan ve Duygu Köse’nin yer aldığı ‘Güzel Günler’in yönetmen koltuğunda Osman Taşçı otururken, dizinin senaryosu Selin Tunç imzası taşıyor.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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