Güzel Günler'in ikinci fragmanı yayınlandı!

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Eğlenceli tanıtımda Altan ve Atakan, Kıymet şüphelendiği için gerçek bir karı koca gibi davranmaya çalışırken, Füsun’un yeni imajı dikkat çekiyor. Kahveci dükkanında garson olarak işe başlayan Cemre’nin dengeleri nasıl değiştireceği merakla beklenirken, Mihran’ın Selma’ya aşk itirafında bulunduğu duygusal anlar tanıtıma damga vuruyor.

İşte Güzel Günler’in 17. Bölüm 2. Tanıtımı;

GÜZEL GÜNLER’İN 16. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Yayınlanan bölümde; evin ortasına düşen kayıp para meselesi yüzünden Kıymet, Füsun ve Ayşim’den hesap sordu. Etrafındakilerin şüphelerini gidermek için parayı kendisinin almadığını kanıtlamaya çalışan Füsun, Feyyaz’ın kendisi için yaptığı büyük fedakarlık ile yüzleşti. Bu durum Füsun’un kafasını karıştırırken Feyyaz da Aleyna ile evlilik hazırlıklarına başladı. Füsun’un parayı almadığından emin olan Kıymet, ailesine atılan iftirayı kendisi için bir şeref meselesi haline getirdi. Çok sevdiği arabasını satıp gerekli miktarı toplayan Kıymet, parayı götürmek üzereyken Alya parayı bulduğunu haber verdi. Kıymet, Hakim Bey’in de yardımıyla emektar arabasını geri aldı. Yapımcıdan gelen haberle bir anda kendini albüm sözleşmesiyle karşı karşıya bulan Füsun bu duruma bir hayli sevinirken biraz da düşünmek istedi. Yıldırım nikahıyla evlenmeye karar veren Altan ve Atakan hızla işlemlere başladı. Hazırlıkları tamamlayan ikilinin nikah günü Feyyaz ve Aleyna’nın söz gününe denk gelince Kıymet’i bir telaş aldı. Üstelik Atakan ve Altan nikah saatlerini karıştırınca ortalık iyice birbirine girdi. Sonunda imzaları atan Atakan ve Altan evlendi. Selma ise Cihangir’in ona sunduğu fırsatı değerlendirmek istediğini söyleyince Mihran bu karara bir hayli bozuldu.

Oyuncu kadrosunda Binnur Kaya, Ecem Erkek, Leyla Tanlar, Zeynep Çamcı, Olgun Toker, Burak Dakak ve Yıldıray Şahinler, Seray Gözler, Oya İloğulları, Orkuncan İzan, Duygu Köse’nin yer aldığı ‘Güzel Günler’in yönetmen koltuğunda Osman Taşçı otururken, dizinin senaryosu Selin Tunç imzası taşıyor.

“Güzel Günler” yeni bölümüyle Pazar akşamı saat 20.00’de Show TV’de!

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