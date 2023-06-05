'Atakan', 'Feyyaz' ile 'Füsun'un ilişkisini öğrendi

'Saliha’nın evden ayrılıp Van’a gidişiyle sarsılan aile, 'Feyyaz’ın 'Aleyna' ile bir başkası için ayrıldığı iddiasıyla ikinci bir şok yaşadı. 'Aleyna’nın annesi 'Necla’nın getirdiği küpe herkesin kafasında soru işaretleri oluşturdu. 'Kıymet' bu kızın kim olduğunu bulmaya karar verdi. 'Füsun' ve 'Feyyaz' da kimseye bir şey belli etmemeye çalıştı. 'Kıymet’e karşı duygularını açmaya karar veren 'Hakim', romantik bir plan yaptı.

'Kıymet’ten istediği cevabı alan 'Hakim’in denizin ortasındaki sürprizi başka bir teknede 'Feyyaz' ve 'Füsun’un da olmasıyla işleri karıştırdı. Fotoğraf albümünde 'Füsun’un kulağındaki küpeyi fark eden 'Atakan', 'Feyyaz’la 'Füsun' arasında bir şey olduğundan şüphelenmeye başladı. Diğer yanda 'Mihran', evlenme teklifi için 'Selma’ya büyük bir sürpriz hazırladı. Tüm aile ve kafedekileri de seferber eden 'Mihran', sonunda 'Selma’yı ikna etti. Herkes kafede bu mutlu anı kutlarken öfkeden gözü dönen 'Atakan’ın gelip 'Feyyaz’a saldırmasıyla ortalık karıştı.

İşte heyecanın yükseldiği o final sahnesi;

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YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

'Güzel Günler’in yayınlanan yeni bölüm tanıtımında 'Feyyaz' konusu yüzünden 'Kıymet' ve 'Atakan’ın verdiği tepkiye kırılan 'Füsun' yaşadığı üzüntüyü dile getiriyor. Annesinin evlat ayırdığını düşünen 'Füsun', sözleriyle herkesi şaşırtıyor. 'Füsun’a destek olan 'Feyyaz' ise sevdiği kadının elinden tutuyor. 'Feyyaz' ve 'Füsun’un nereye gideceği merakla bekleniyor.