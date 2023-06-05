'Atakan', 'Feyyaz' ile 'Füsun'un ilişkisini öğrendi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Televizyon ‘Güzel Günler’de 'Atakan', 'Feyyaz' ve 'Füsun'un ilişkisini öğrendi
ABONE OL

'Atakan', 'Feyyaz' ile 'Füsun'un ilişkisini öğrendi

SHOW TV’nin yapımını TMC’nin, yapımcılığını Erol Avcı’nın üstlendiği dizisi ‘Güzel Günler’in dün akşam ekrana gelen yeni bölümü izleyicileri bir kez daha ekran başına topladı

‘Güzel Günler’de 'Atakan', 'Feyyaz' ve 'Füsun'un ilişkisini öğrendi
HABERTURK.COM

SHOW TV’nin sevilen dizisi 'Güzel Günler'de 'Füsun' ve 'Feyyaz’ın ilişkisinin aile içinde açığa çıktığı bölümde ortalık karıştı. 'Atakan’ın öfkeden gözü dönerken, neler olacağı merak konusu oldu.

Reytinglerde adını üst sıralara yazdıran dizi; ABC1 20+’da 3.89 izlenme oranı, 10.76 izlenme payı, Total’de 3.37 izlenme oranı 9.77 izlenme payı, AB’de 3.33 izlenme oranı 9.99 izlenme payı elde etti. Ayrıca dizi #GüzelGünler etiketi ile Twitter’da 2 saat 30 dakika TT listesinde yer aldı.

'Saliha’nın evden ayrılıp Van’a gidişiyle sarsılan aile, 'Feyyaz’ın 'Aleyna' ile bir başkası için ayrıldığı iddiasıyla ikinci bir şok yaşadı. 'Aleyna’nın annesi 'Necla’nın getirdiği küpe herkesin kafasında soru işaretleri oluşturdu. 'Kıymet' bu kızın kim olduğunu bulmaya karar verdi. 'Füsun' ve 'Feyyaz' da kimseye bir şey belli etmemeye çalıştı. 'Kıymet’e karşı duygularını açmaya karar veren 'Hakim', romantik bir plan yaptı.

'Kıymet’ten istediği cevabı alan 'Hakim’in denizin ortasındaki sürprizi başka bir teknede 'Feyyaz' ve 'Füsun’un da olmasıyla işleri karıştırdı. Fotoğraf albümünde 'Füsun’un kulağındaki küpeyi fark eden 'Atakan', 'Feyyaz’la 'Füsun' arasında bir şey olduğundan şüphelenmeye başladı. Diğer yanda 'Mihran', evlenme teklifi için 'Selma’ya büyük bir sürpriz hazırladı. Tüm aile ve kafedekileri de seferber eden 'Mihran', sonunda 'Selma’yı ikna etti. Herkes kafede bu mutlu anı kutlarken öfkeden gözü dönen 'Atakan’ın gelip 'Feyyaz’a saldırmasıyla ortalık karıştı.

İşte heyecanın yükseldiği o final sahnesi;

İzlemek için tıklayınız

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

'Güzel Günler’in yayınlanan yeni bölüm tanıtımında 'Feyyaz' konusu yüzünden 'Kıymet' ve 'Atakan’ın verdiği tepkiye kırılan 'Füsun' yaşadığı üzüntüyü dile getiriyor. Annesinin evlat ayırdığını düşünen 'Füsun', sözleriyle herkesi şaşırtıyor. 'Füsun’a destek olan 'Feyyaz' ise sevdiği kadının elinden tutuyor. 'Feyyaz' ve 'Füsun’un nereye gideceği merakla bekleniyor.

'Güzel Günler’in 25. Bölüm Tanıtımı;

Oyuncu kadrosunda Binnur Kaya, Ecem Erkek, Leyla Tanlar, Zeynep Çamcı, Olgun Toker, Burak Dakak ve Yıldıray Şahinler, Seray Gözler, Oya İloğulları, Orkuncan İzan, Duygu Köse’nin yer aldığı ‘Güzel Günler’in yönetmen koltuğunda Osman Taşçı otururken, dizinin senaryosu Selin Tunç imzası taşıyor.

'Güzel Günler', yeni bölümüyle pazar akşamı saat 20.00’de SHOW TV’de.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Bu filmler sizi tarihin en derinliklerine götürecek! İzleme listenize eklemeniz gereken otantik ve kusursuz orta çağ filmleri
TELEVİZYON İzleme listenize eklemeniz gereken otantik ve ...
Yalı Çapkını 36. yeni bölüm fragmanı izle: Star TV Yalı Çapkını 36. bölüm fragmanı çıktı mı?
TELEVİZYON Yalı Çapkını 36. bölüm fragmanı
İzlerken büyüleneceğiniz şimdiye kadar yapılmış en iyi bilim kurgu filmleri! Film önerileri | IMDb puanı en yüksek film listesi!
TELEVİZYON İzlerken büyüleneceğiniz şimdiye kadar yapılmış en ...
REYTİNG SONUÇLARI 4 Haziran 2023: Reyting sonuçları açıklandı! Hangi yapım birinci oldu?
TELEVİZYON Reytinglerde heyecan dolu zirve yarışı
Gönül Dağı Selma Öğretmen ölecek mi? Gönül Dağı Selma Öğretmen kimdir, diziden ayrılıyor mu?
TELEVİZYON Gönül Dağı Selma Öğretmen ölecek mi?
'Kızılcık Şerbeti' izleyenleri ekrana kilitledi
TELEVİZYON 'Kızılcık Şerbeti' izleyenleri ekrana kilitledi
Türkiye'de Mayıs ayında en çok izlenen dizi ve filmler açıklandı!
TELEVİZYON Türkiye'de en çok izlenen dizi ve filmler belli oldu!
Academy Day'in kapanış partisine ünlü yağdı
TELEVİZYON Ünlü yağdı
Stephen King "Daha iyisi yok!" Tüm zamanların en iyilerinden birisi olarak kabul etti!
TELEVİZYON Stephen King "Daha iyisi yok!"
Netflix'in Haziran ayının yeni içerikleri! Yeni sezonda Black Mirror ve daha fazlası!
TELEVİZYON Netflix'in Haziran ayında yayınlanacak yepyeni ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.