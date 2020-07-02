Güzel sanatlar için protokol imzalandı

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Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı, İstanbul Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi ve Marmara Üniversitesi arasında güzel sanatlar eğitimine yönelik iş birliği protokolünün imza töreni MEB Başöğretmen Toplantı Salonu'nda yapıldı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, törende yaptığı konuşmada, Milli Eğitim Bakanlığı ile 'sanat eğitimi' alanında imzaladıkları iş birliği protokolünün güzel sanatlar alanında fark yaratacağını şu sözlerle dile getirdi; "Bugün burada öğretmekten üretmeye, çok yönlü, donanımlı, teoriğe ve pratiğe hâkim bireyleri, eğitimde ve uygulamada güzel sanatlara kazandırmak adına bir işbirliği protokolünü hayata geçiriyoruz."

Güzel sanatların, algıyı ne kadar değiştirebileceğini kavramanın çok önemli olduğunu belirten Mehmet Nuri Ersoy, öğrenme, değerlendirme, anlatma, anlamlandırma, ifade etme" gibi zihinsel olarak yapılan her şeyin nasıl ve ne kadar algılanabildiği ile ilgili olduğuna dikkati çekerken güzel sanatların çok farklı perspektiflerde değiştirip dönüştürerek, insan algısının gelişimini sağladığını anlattı. Ersoy, algıyı geliştiren her şeyin de bireyselden toplumsala uzanan büyük bir faydası olduğunu vurguladı.

Sağlıklı bireylerin yine sağlıklı ve gelişmiş toplumları oluşturduğunun altını çizen Mehmet Nuri Ersoy, Milli Eğitim Bakanlığı ve değerli üniversitelerle eğitim noktasında böyle yeni bireylerin yetişmesinde ciddi bir adım atacaklarını, Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak bu çalışmaya fayda sunmaktan büyük memnuniyet duyduklarını ifade ederek, şöyle konuştu; "İş tecrübesini ve deneyimini eğitim hayatı boyunca ne denli fazla ve doğru şekilde sağlarsanız, gençlerimizin hayata atıldıklarında mesleklerinde o denli başarılı ve özgün olmalarını da sağlamış olursunuz. Bu açık bir gerçektir ve sanat için de geçerlidir. Kişinin faaliyet gösterdiği alanı tanıması doğru çıkarımlarla isabetli kararlar almasını sağlarken daha okul yıllarında eksikleri, farklılıkları, ihtiyaçları görüp tetkik edebilme özgün fikirlerin oluşmasını ve herkesten önce uygulanmasını sağlar. İnanıyorum ki ihtiyaç duyulan nitelikli insan gücünü yetiştirmeye ve eğitime yönelik bu protokol güzel sanatlar alanında da söz konusu farkı yaratacaktır."

Mehmet Nuri Ersoy, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve rektörler başta olmak üzere ilgili eğitim dinamiklerinin son derece yetkin ellerde hazırlandığına işaret ederek, "Bakanlık olarak biz bu uzmanlığın içine güzel sanatlara dair mesleki deneyimi katacağız. Devlet sanatçılarımız, kariyer günleri ve mesleki rehberlik çalışmalarında seminer, konferans, yarışma ve benzeri farkındalık faaliyetlerinde fikri ve fiili olarak yer alacaklar. Alanlarında bu denli tecrübe ve başarı sahibi insanların paylaşımları, gençlerimiz için hem yol gösterici hem şevk verici olacaktır" değerlendirmesinde bulundu.

Güzel sanatlar liselerine yönelik bir projenin hazırlıklarını sürdürdükleri müjdesini de veren Mehmet Nuri Ersoy, şunları söyledi; "Genç yetenekleri keşfetmek ve uluslararası sanat sahnesinde söz sahibi olacak kuşakları yetiştirmek için sanat alanında eğitim gören gençler ile Bakanlığımızın sanatçılarını buluşturmayı planlıyoruz. Eğitim süreçlerinde üstün başarı gösteren gençlerin Bakanlığımız bünyesinde sanatçı olmalarını hedeflediğimiz bu projede, gençlerimizi tüm imkanlarımızla destekleyeceğiz. Projemizin bütün detaylarını inşallah Eylül ayında sizlerle paylaşacağız."

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve üç üniversite ile 'sanat eğitimi' alanındaki iş birliği kapsamında, güzel sanatlar alanının ihtiyaç duyduğu sanatsal ve estetik değerlerle şekillenen sanat üretiminde farklı disiplinleri bir arada kullanma imkânı getiren, teori ile pratiği alt yapıya uygun şekilde geliştirme fırsatı veren bir şekilde öğrencilerin eğitim görmesine imkân sağlanacağını söyledi.

Protokol kapsamında, İstanbul Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi ve Marmara Üniversitesi ile eşleştirilen 3 lise bulunduğuna işaret eden Ziya Selçuk, Başakşehir İstanbul Teknik Üniversitesi İsmail Dede Efendi Güzel Sanatlar Lisesine adı verilen İsmail Dede Efendi'nin, bestekârlığının yanı sıra neyzenliği ve hanendeliği ile de ünlü olduğunu, İstanbul Üniversitesi Itri Güzel Sanatlar Lisesine adı verilen Itri'nin 17. yüzyıl önemli Mevlevi bestecileriyle çalıştığını, Marmara Üniversitesi Abdülkadir Meragi Güzel Sanatlar Lisesine adı verilen Abdülkadir Meragi'nin de kültür alanına ciddi katkısı olduğunu dile getirdi.

Konuşmaların ardından, Bakan Selçuk, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak, İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca, Marmara Üniversitesi Rektörü Erol Özvar iş birliği protokolünü imzaladı.

Protokolle eğitim hizmetlerinin niteliğini arttırmak, eğitim programlarının geliştirilmesini, güncellenmesini sağlamak, alan öğretmen yeterliklerinin arttırılmasına katkıda bulunmak, sanat üretiminde farklı disiplinleri birlikte kullanabilecek, özgün sanatsal çalışmalar üretebilen bireyler yetiştirmek de hedefleniyor.

Protokol kapsamında, revize edilecek öğretim programlarının pilot okullarda uygulanması sağlanacak. İş birliğiyle üniversite bünyesindeki özel statüye sahip güzel sanatlar lisesi öğrencileri ile güzel sanatlar lisesi öğrencilerinin imkânlar dâhilinde karşılıklı olarak uygulamalı derslere girmeleri de sağlanacak. Bunların yanı sıra okullardaki çalışmalar hakkında yönetici, öğretmen, öğrenci ve velilere yönelik gereken bilgilendirmeler yapılacak. Protokol Yürütme Kurulunun teklifi ile okullarda görevlendirilmesi istenilen okul müdürü, müdür yardımcısı, öğretmen ve diğer personelin atama ve görevlendirmeleri Protokol Danışma Kurulunun tavsiye kararı doğrultusunda gerçekleştirilecek.