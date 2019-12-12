'Güzelliğin Portresi'ni izlediler

'Güzelliğin Portresi' için özel gösterim düzenlendi.
Özel gösterime filmin oyuncuları; Burçin Terzioğlu, Birkan Sokullu, Serkan Keskin, Melisa Şenolsun, Feridun Düzağaç, Gizem Soysaldı, Lara Tonka, Almina Sancak, Duru Ünaç, senarist Pınar Bulut ve yönetmen Umur Turagay'ın yanı sıra birçok ünlü isim katıldı.
Yılmaz Erdoğan, Demet Akbağ, Özge Özpirinçci, Demet Evgar, Burcu Biricik - Emre Yetkin, Meriç Aral, Ahmet Rıfat Şungar, Belçim Bilgin ve Sinem Kobal, gerilim türündeki 'Güzelliğin Portresi'ni izledi.
BKM ve CJ Entertainment'ın ortak yapımcılığında çekilen 'Güzelliğin Portresi', gösterime 13 Aralık'ta girecek.
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