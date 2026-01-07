Güzide Duran'dan manidar paylaşım
İki çocuğunun babası Adnan Aksoy ile çekişmeli bir boşanma sürecinde olan Güzide Duran, dün görülen davanın ikinci duruşmasından gözyaşları içinde çıkmıştı. Aksoy'dan boşanamayan ve uzun süredir çocuklarını göremeyen Duran'dan manidar bir paylaşım geldi
1996 Best Model of Turkey birincisi Güzide Duran, 2008 yılında nikâh masasına oturduğu Adnan Aksoy'dan boşanmadan, Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün eski başkanı Fikret Orman ile birliktelik yaşaması nedeniyle bir süredir gündemde bulunuyor.Güzide Duran ve Fikret Orman
Fikret Orman ile birlikteliğini göz önünde yaşayan Güzde Duran, her ne kadar ilişkisinin Adnan Aksoy'dan ayrılma kararı aldıktan sonra başladığını ileri sürse de Aksoy, bu durumun tam tersini savunuyor.Güzide Duran ve Adnan Aksoy
Adnan Aksoy'un 7 Kasım 2024'de açtığı 'Zina' davasına karşı Güzide Duran, karşı davanın yanı sıra boşanma davası da açtı.
ÇOCUKLARINI GÖREMEDİ
Bu süre zarfında bir hayli geçen çekişmeli boşanma sürecinde Güzide Duran'ın çocuklarıyla arası açıldı. Duran, aylardır görmediği çocuklarını görmek için geçtiğimiz ay Roma'ya gitti ancak bu girişiminde de başarılı olamadı. Duran, çocuklarının kendisini görmek istemediği için kısa bir süre sonra İstanbul'a döndü.
Ön duruşması 10 Nisan 2025 olan davanın ilk duruşması, 30 Eylül'de yapılmıştı. İkinci duruşma da dün görüldü. İstanbul Aile Mahkemesi'nde gizli olarak görülen duruşmaya Güzide Duran ile taraf avukatları katıldı.
Yaklaşık bir saat süren duruşmanın ardından mahkeme, tanık olarak; Bir dönem aşk yaşadıkları iddiası bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve sevgilisi Fikret Orman'ın bir sonraki celse dinlenmesine hükmetti.
Güzide Duran, duruşma sonrası gözyaşlarına boğuldu. Duran; "Ben duruşmada hâkime söylemem gereken şeyleri söyledim. Tek isteğim, her zaman söylüyorum bir an evvel boşanmak istiyorum ve çocuklarımın velayetini istiyorum. Bunu boşanmak isteyen, bir türlü boşanamayan ve boşanmakta zorluk çıkaran ve bu zorlukla mücadele eden tüm kadınlar için istedim. Umarım mutlu oluruz ve istediğimize de kavuşuruz. Tek isteğim bu" açıklamasını yaptı.
GÜZİDE DURAN'DAN YENİ PAYLAŞIM
Adnan Aksoy'dan boşanamayan Güzide Duran, sosyal medya hesabından kızı Selin Aksoy ile yıllar önce çektirdiği fotoğrafı paylaştı. Fotoğrafta Güzide Duran'ın kızına sarıldığı görülüyor.