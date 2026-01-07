Güzide Duran'dan manidar paylaşım

1996 Best Model of Turkey birincisi Güzide Duran, 2008 yılında nikâh masasına oturduğu Adnan Aksoy'dan boşanmadan, Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün eski başkanı Fikret Orman ile birliktelik yaşaması nedeniyle bir süredir gündemde bulunuyor.

Güzide Duran ve Fikret Orman

Fikret Orman ile birlikteliğini göz önünde yaşayan Güzde Duran, her ne kadar ilişkisinin Adnan Aksoy'dan ayrılma kararı aldıktan sonra başladığını ileri sürse de Aksoy, bu durumun tam tersini savunuyor.

Güzide Duran ve Adnan Aksoy

Adnan Aksoy'un 7 Kasım 2024'de açtığı 'Zina' davasına karşı Güzide Duran, karşı davanın yanı sıra boşanma davası da açtı.

ÇOCUKLARINI GÖREMEDİ

Bu süre zarfında bir hayli geçen çekişmeli boşanma sürecinde Güzide Duran'ın çocuklarıyla arası açıldı. Duran, aylardır görmediği çocuklarını görmek için geçtiğimiz ay Roma'ya gitti ancak bu girişiminde de başarılı olamadı. Duran, çocuklarının kendisini görmek istemediği için kısa bir süre sonra İstanbul'a döndü.

Ön duruşması 10 Nisan 2025 olan davanın ilk duruşması, 30 Eylül'de yapılmıştı. İkinci duruşma da dün görüldü. İstanbul Aile Mahkemesi'nde gizli olarak görülen duruşmaya Güzide Duran ile taraf avukatları katıldı.