Güzide Duran: Miami-İstanbul arası mekik dokuyorum

Giriş: 28.02.2019 - 09:00 | Güncelleme:  

Eşi Adnan Aksoy'un işleri nedeniyle bir süredir Amerika'da yaşamını sürdüren eski manken Güzide Duran Aksoy, önceki gün Nişantaşı'ndaki bir alışveriş merkezi çıkışı objektiflere takıldı. Duran, ayaküstü gazetecilerle sohbet etti

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    Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre, Nişantaşı'ndaki bir alışveriş merkezi çıkışı objektiflere takılan Güzide Duran, ayaküstü gazetecilerle sohbet etti.

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    Duran, "Bir süre daha İstanbul'da olacağım. Miami-İstanbul arasında mekik dokuyorum. Güzel bir yaşamım var. İşle ilgili kafama yatan bir proje olursa o zaman belki düşünürüm" dedi. 

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