Gwyneth Paltrow detoks için kan filtreleme tedavisi oldu
Yıllar boyunca sağlıklı yaşam ve detoks için tartışmalı yöntemleri denememekten kaçınmayan Gwyneth Paltrow, bu kez 49 bin 700 (2 milyon TL) dolar ödeyerek 'Terapötik plazma değişimi' yaptırdığını açıkladı
Gwyneth Paltrow, vücudundan toksinleri atmak için 49 bin 700 dolara mâl olan bir detoks tedavisi gördüğünü açıkladı. 53 yaşındaki Oscar ödüllü oyuncu, mikroplastik ve küf gibi toksinlerden kanı arındırmak için tartışmalı bir kan filtreleme yöntemi olan 'Terapötik plazma değişimi' yöntemini denediğini söyledi.
Sağlıklı yaşam trendlerini sık sık deneyen ünlü oyuncu, ABD'nin Chicago şehrindeki bir klinikte, 49 bin 700 dolara varan ücret karşılığında beş seanslık bir küre girdi. Bu tedavi yönteminde kan çekiliyor, toksin taşıyan kan ayrıştırılıp atılıyor ve vücuda taze kan geri pompalanıyor.
Bu yöntem dünyada, belirli otoimmün ve nörolojik rahatsızlıkların tedavisinde kullanılsa da detoks amaçlı kullanımı tıp alanında hâlâ tartışmalı bir konu.
Yeni röportajında; "Tıbbın normalde başa çıkmakta zorlandığı türden kronik yorgunluk, zihin bulanıklığı gibi belirsiz kronik sağlık sorunları yaşıyordum" diyen Gwyneth Paltrow; "Kanımızda bizi daha hasta eden şeyleri filtreleyebileceğimiz fikri beni çok cezbetti. Sonrasında kendimi harika hissettim. Anında bir rahatlama, berraklık ve hafiflik hissettim" şeklinde konuştu.
Gwyneth Paltrow'un yıllar boyunca desteklediği birçok sağlıklı yaşam trendi tartışmalara yol açtı. Paltrow, daha önce yara izlerini azaltmak için gönüllü olarak arı sokmasına maruz kaldığını, kahve lavmanlarını denediğini ve hatta rektal ozon terapisi gördüğünü itiraf etmişti.
Detoks programlarının da büyük bir hayranı olan Gwyneth Paltrow, yıllar boyunca birçok farklı arınma programına katıldı. Bunlardan biri de parazitlerden kurtulmaya yardımcı olduğu iddia edilen sekiz günlük keçi sütü detoksuydu. Ünlü oyuncu, 2017'de verdiği bir röportajda, detoks için bir hafta boyunca sadece keçi sütü içtiğini açıklamıştı.
Geçen yıl katıldığı bir podcast yayınında detoks kürlerine olan sevgisinden bahseden ünlü oyuncu, vücudunun detoks sürecinin genetik mutasyonlar nedeniyle daha uzun sürdüğü şeklinde şaşırtıcı bir iddiada bulunmuştu. Gwyneth Paltrow; "Benim genetik bazı sorunlarım var ve bu da vücudumdan detoks yapmayı gerçekten zorlaştırıyor, mesela iltihaplanma seviyem çok yüksek" demişti.