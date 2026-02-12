Gwyneth Paltrow detoks için kan filtreleme tedavisi oldu

Gwyneth Paltrow, vücudundan toksinleri atmak için 49 bin 700 dolara mâl olan bir detoks tedavisi gördüğünü açıkladı. 53 yaşındaki Oscar ödüllü oyuncu, mikroplastik ve küf gibi toksinlerden kanı arındırmak için tartışmalı bir kan filtreleme yöntemi olan 'Terapötik plazma değişimi' yöntemini denediğini söyledi.

Sağlıklı yaşam trendlerini sık sık deneyen ünlü oyuncu, ABD'nin Chicago şehrindeki bir klinikte, 49 bin 700 dolara varan ücret karşılığında beş seanslık bir küre girdi. Bu tedavi yönteminde kan çekiliyor, toksin taşıyan kan ayrıştırılıp atılıyor ve vücuda taze kan geri pompalanıyor.

REKLAM

Bu yöntem dünyada, belirli otoimmün ve nörolojik rahatsızlıkların tedavisinde kullanılsa da detoks amaçlı kullanımı tıp alanında hâlâ tartışmalı bir konu.

Yeni röportajında; "Tıbbın normalde başa çıkmakta zorlandığı türden kronik yorgunluk, zihin bulanıklığı gibi belirsiz kronik sağlık sorunları yaşıyordum" diyen Gwyneth Paltrow; "Kanımızda bizi daha hasta eden şeyleri filtreleyebileceğimiz fikri beni çok cezbetti. Sonrasında kendimi harika hissettim. Anında bir rahatlama, berraklık ve hafiflik hissettim" şeklinde konuştu.