KAYAK YAPARKEN ÇARPIŞTILAR

50 yaşındaki Gwyneth Paltrow'a 3.1 milyon dolarlık dava açan ve ardından miktarı 300 bin dolara düşüren Terry Sanderson, oyuncunun hızlı bir şekilde kendisine çarptığını, kaburga kemiklerinde kırık olduğunu ve beyninde kalıcı hasar oluştuğunu iddia etmişti.