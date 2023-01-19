Gayrimenkul Yatırımcıları Derneği (GYODER), 2023 yılı vizyonunu ve projelerinin detaylarını İstanbul'da bir otelde düzenlediği toplantıyla açıkladı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan GYODER Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kalyoncu, “Sahip olduğumuz uzmanlık, tecrübe ve birikimle, sektörü geleceğe taşımayı ve değişen trendlerle değişime hazır bir Türkiye’ye katkı sağlamayı hedefliyoruz. Toplumsal sorumluluklarımızın farkındayız, ekonomik büyüme ve geleceğin inşası için sektörümüzün önemini biliyoruz. Dünya Bankası’nın raporuna göre 2050’ye kadar 1 milyar yeni konut yapılacak. Kentleşme süreci hiç olmadığı kadar hızlı, 2011’de %50 olan kentleşme oranının 2050’de %70 olacağı öngörülüyor. Bu ihtiyaca karşılık vermek zorundayız ancak bunu nasıl yapacağımız çok önemli. Çünkü 2050’de kentleşme oranının %70 olması demek, biyoçeşitliliği olan milyonlarca km²’lik alanın kentsel alana dönüşmesi demek. Tam da burada hem akıllı hem vicdanlı şehirlere ihtiyacımız var. Bunu yaparken de ana vizyonumuz olan 4T’yi kullanıyoruz. 4T’yi oluşturan Teknoloji, Tasarım, Tabiat ve Toplum prensipleri ile sektörümüzün tüm paydaşlarını ileriye taşıyacağız” dedi.

YATAY MİMARİ VURGUSU

GYODER’in 2023 vizyonu ve hedefleri hakkında da bilgiler veren Kalyoncu şöyle devam etti:

Nüfusun bu kadar arttığı günümüz dünyasında eğer geleceğe sağlıkla ulaşmak istiyorsak asıl amacımız barınma sorununu ele almak ve gelecekte ortaya çıkması muhtemel barınma sorunlarının önüne geçmek olmalıdır. Yapılarımızın ‘’Salt Ticari’’ olması önceliğini bırakarak, ‘hem “Ticari” hem ’Vizyoner’’ olmasını merkeze alıyor, güncel tasarım ve üretim metotlarıyla geleceğin evlerini üretmek için ilham olmayı hedefliyoruz. İthal malzeme kullanımını azaltarak yerli malzemeyi olabildiğince sektörümüzde artırırken, yatay mimari odaklı kentsel stratejiyi güçlendirmeyi hedefliyoruz.

"LOJİSTİK-SANAYİ VE VERİ MERKEZİNE ODAKLANIYORUZ"

Bizi geleceğe taşımayacak Yap- Sat modelinin yanı sıra Yap -Kirala modelini öneriyor, bu modelin kurumsal kiraya veren işletmeler üreterek kira bedellerinde bir manipülasyon olmasının önüne geçeceğine inanıyoruz. “Konut - AVM ve Ofis” üçlemesinin bizi tek başına geleceğe taşımayacağını biliyor, bu üçlüyü “Lojistik- Sanayi ve Veri Merkezi” ile güçlendiriyoruz. Öte yandan artık kamusal alanlara odaklanıyoruz. Hem vicdanlı şehirleşmemizle doğayı koruyor hem de hedefimizdeki insan yaşamına kamusal alanlar yaratmaya çalışıyoruz. Enerji üreten ve sürdürülebilir bir gayrimenkul anlayışını 2023 rotamızın önemli unsurlarından biri olarak görüyoruz.

GYODER olarak Karbon Ekonomisi’ne katkı sağlamak adına proje çalışmasına başladık. Satış ve yatırım anlayışını da değiştiriyor; doğrudan satın alma yerine kitle fonlaması ile gayrimenkul projelerine ortaklığın önünü açıyoruz. En tanıdık gayrimenkul kalıplarından biri olan Kentsel Dönüşüm yerine Kentsel Kalkınma’yı kapsayıcı hale getiriyoruz” şeklinde konuştu.

'KONUT PROJELERİ İÇİN PAZAR YERİ' PROJESİ

GYODER’in 2023 projelerinden biri olan ‘Konut Projeleri İçin Pazar Yeri’ hakkında bilgiler veren GYODER Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Neşecan Çekici, “Türkiye’deki konut ticareti yıllık 2,3 Trilyon Türk lirasına ulaştı. Yıllık hacimde tüm Avrupa kıtası ile yarışacak seviyede, ortalama konut fiyatı Endeksa verilerine göre 1.797.000.TL. Buna karşın sıfır konut projelerinin tüm detayları ile incelenebileceği, fiyatları konusunda şeffaflık sağlayan, belediye kayıtları, tapu kayıtları ve diğer yasal durum bilgileri ile ilgili detaylar içeren, herkesin güvenle sıfır konut alabilecekleri bir platform ne yazık ki bulunmuyor. Bu proje ile hem güvenilir alım satım imkânı tanıyarak 724 milyar TL’lik yıllık sıfır konut ticareti pazarını genişletmek, hem de sıfır konutların öncelikli seçenek haline gelmesini hedefliyoruz. Son dönemde herkesin aklını kurcalayan fiyatlar konusundaki manipülasyon ve fırsatçılık endişesini ortadan kaldıracağız” şeklinde konuştu.

Sermaye piyasalarında gayrimenkul ürünlerinin değeri hakkında bilgi veren GYODER Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sertac Karaağaoğlu, “Ürünlerin piyasa değeri GYO’larda 230 milyar TL, GYF’lerde 40 milyar TL olmak üzere, toplamda 270 milyar TL’ye ulaştı. GYODER olarak sektörün şeffaf ve güvenilir bir platformda hizmet sunmasını destekleyecek regülasyonlar ve düzenlemeler için kamu otoriteleri ve karar vericilere görüşlerimizi ileterek kanaat önderliğimizi sürdürüyor, sektörümüzün gelişimi için katkı sağlamak adına sorumluluk üstleniyor, yenilikçi projelerimizle öncü olmaya devam ediyoruz” dedi.

GYODER Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ayla Heyfegil, “GYODER olarak uluslararası yatırımcılar açısından büyük fırsatlar barındıran sektörümüzün yurtdışındaki görünürlüğünü artırmayı hedefliyoruz. Türkiye son yıllarda çok hızlı şekilde ulaşım, enerji, sağlık gibi alanlarda da altyapısını geliştirdi. Bu durumun Türkiye’de gayrimenkul denildiğinde akla gelen konut, ofis gibi geleneksel geliştirme alanları dışında lojistik, veri merkezi, sanayi, öğrenci yurdu, yaşlı bakım evi gibi gayrimenkul sektörünün bugüne kadar konut ve ofis kadar aktif olmadığı alanlarda fırsat yaratacağını düşünüyoruz. Bu yeni gelişecek alanlar aynı zamanda uluslararası yatırımcılar açısından da fırsatlar barındırıyor.

GYODER olarak, ülkemizin ürettiği katma değerli projeleri ve bu projeleri hayata geçiren tüm paydaşları, MIPIM Fuarı gibi dünyanın en prestijli gayrimenkul platformlarında temsil ederek ülke sınırları dışına taşımak bizler için büyük önem taşıyor.

14-17 Mart tarihleri arasında gerçekleşecek MIPIM 2023’teki İstanbul Pavilyonumuzla, Ritz Carlton’da fuarın ikinci günü özel davet ile kabul alacağımız yatırımcı kahvaltımızla, standımızda yapacağımız etkinliklerimiz ve panel konuşmalarımızla hedeflediğimiz sürdürülebilir ve etkin tanıtım faaliyetlerimize devam edeceğiz. Bu sayede, katılımcı firmalarımıza yabancı yatırımcı ile doğru zamanda en etkili bağlantıyı kurabileceği birebir görüşme ve kapalı devre davetler planlama fırsatı sunup, Türkiye’nin yatırım fırsatlarının ve potansiyelini en iyi şekilde tanıtma imkanı bulacağız. Tüm bunların yanısıra Dubai, Expo Real Almanya gibi dünyanın en prestijli gayrimenkul platformlarında da yer alarak faaliyetlerimizi ülke sınırları dışına taşımayı hedefliyoruz. dedi.

GYODER Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Tuğra Gönden, GYODER Proptech HUB & YTÜ Startup House Girişimcilik Merkezi’nin YTÜ Maslak kampüsünde açılacağını belirtti. Gönden, “Merkezde 950 m²’lik alanda kapalı ofisler, açık çalışma alanları, toplantı odalarını ve amfi bulunacak. PropTech HUB, gayrimenkul sektöründe GYODER üyesi olan yeni nesil girişimcileri aynı çatı altında toplayarak sektörün yurt dışına açılan penceresi olacak. Start-Up House ise; gayrimenkul sektöründe yerel, bölgesel ve küresel ağı oluşturan liderler ve öncüler ile iş birliği yapma fırsatı konusunda destek sağlarken, GYODER üyeleri arasında bir sinerji ortamı yaratmak adına yeni nesil Co-Working imkanı sağlayacak. Merkez; yatırım fonları, bireysel yatırımcılar, Proptech girişimcileri ve Proptech'lere ihtiyaç duyan müşterilerin bir araya gelebildiği bir girişimcilik merkezi olacak. Şu an merkezde yer almak isteyen markaların başvuruları devam ediyor” diye konuştu.