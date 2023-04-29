H ile başlayan kız isimleri, geniş bir seçenek sunduğu için sıklıkla kullanılır. Eğer siz de bir kızınız olacağını öğrendiyseniz H harfi ile başlayan kız bebek isimlerine göz atabilir, aradığınız ismi bu kategoride bulabilirsiniz. İşte, H harfi ile başlayan kız isimleri ve anlamları…
H ile Başlayan Kız İsimleri
Anne ve baba adayları, dünyaya gelecek bebekleri için gerekli tüm hazırlıkları yaparken, isim konusunun üzerinde uzun bir süre durmaktadır. Hatta doğum sürecinin en kafa karıştırıcı ve zor kısmı, isim araştırmasıdır. Bu nedenle hamilelik sürecinin en başından beri, bebek isimleri incelenir ve içlerinden en uygun isimde karar kılınır. Siz de kızınız için isim araştırması yapıyorsanız H ile başlayan kız bebeği isim önerilerine göz atabilirsiniz.
H Harfi ile Başlayan Kız İsimleri ve Anlamları
- Habibe: Allah’ın sevgili kulu, sevilen dost,
- Habinar: Nar tanesi
- Hacer: Çakıl, kaya parçası
- Hacıhanım: Hacca gitmiş hanım
- Hacil: Yüzü kızaran, utangaç
- Hadise: Vaka, olay
- Hadiye: Hidayete ermiş, doğru yol gösterici
- Hadra: Yeşil manzara
- Hafıza: Akılda kalma, öğrendiğini unutmama
- Hafize: Esirgeyen ve koruyan, muhafaza eden
- Hafsa: Aslan yavrusu, güleç
- Hakgüzar: Hakkın yanında olan
- Hâkî: Yeşile çalan toprak rengi
- Hakikat: Gerçek olan, bir işin doğrusu
- Hale: Güneşin ve ayın çevresinde oluşan ışık
- Halenur: Kutsal ışık, nurlu
- Halide: Sürekli, ebedi, sonsuz
- Halile: Eş, zevce
- Halime: Sakin, yumuşak huylu
- Hâlinur: Aydınlık
- Halise: Saf, karmaşadan uzak, sade
- Hamdiye: Allah’a şükreden
- Hamide: Şükreden
- Hamiye: Koruyan, arka çıkan
- Hamiyet: Ailesini ya da ülkesini koruyan kişi
- Hamra: Kızıl
- Hanbegüm: Hükümdarın eşi
- Handan: Güler yüzlü, neşeli
- Hande: Gülüş, güleç, mutluluk
- Hanife: Allah’a iman eden kadın
- Hanüman: Ev, yuva, çocuk
- Hanzade: Hükümdar çocuğu, veliaht
- Hare: Işık halkası
- Harika: Mükemmel
- Hasen: Güzel yüzlü kız
- Hasibe: Soyu ünlü olan
- Hasna: İffetli kadın
- Hasret: Özlem çeken, bekleyen kişi
- Hatice: Erken doğan kız
- Hava: Gökyüzü
- Havva: Yaratılmış ilk kadın
- Hayal: İnsanın olmasını istediği ve düşünerek mutlu olduğu olaylar
- Hayat: Yaşam
- Hayriye: Uğurlu kişi
- Hayrunnisa / Hayrunisa: Uğurlu kadın, kadınların hayırlısı
- Hazal: Kuruyan ağaç yaprağı
- Hazar: Barış
- Hazan: Sonbahar mevsimi
- Hazel: İşaret bırakan sevilen kişi
- Hediye: Armağan
- Helen: Yunan mitolojisinde geçen bir isim
- Helin: Eriten
- Hena: Uğur getiren kişi
- Henna: Kına ağacı
- Hera: Mitolojide anaçlığı temsil eden tanrıça
- Hevin: Sevda
- Hicran: Ayrılık acısı
- Hilal: Ayın ilk günleri, yeni ay
- Hildan: Yükselen, çıkan
- Hilkat: Yaradılış
- Hilmiye: Yumuşak karakterli, güzel huylu
- Hinar: Bolluk ve bereket
- Hira: Muhammed’in peygamberlik görevini aldığı dağın adı
- Hiranur: Muhammed’e ilk vahiy geldiğinde Hira Dağı’nda görünen ışık, nur
- Hisar: Kale etrafı
- Hivda: Ayın doğuş anı
- Hulkiye: Yaradılışından bu yana taşınan huy
- Huri: Cennette olduğuna inanılan kız
- Hurişah: Etkileyici ve güzel kadın
- Hülya / Hulya: Hayal, düş
- Hüma: İnsanlara mutluluk vereceğine inanılan kuş
- Hümeyra: Beyaz tenli kadın, pembelik, kızıllık
- Hürrem: Sevinçli, yüzü güldüren
- Hüsna: Pek çok güzel
- Hüsne: Her şeyin daha güzeli, en güzeli
- Hüveyda: Belli ve açık olan.
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