        Erling Haaland rekorlara doymuyor! - Futbol Haberleri

        Erling Haaland rekorlara doymuyor!

        Fulham ağlarını havalandıran Manchester City'nin yıldız golcüsü Erling Haaland, Premier Lig tarihinde 100 gole en hızlı ulaşan futbolcu oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2025 - 15:27 Güncelleme: 03.12.2025 - 15:27
        Erling Haaland rekorlara doymuyor!
        Manchester City'nin Norveçli yıldızı Erling Haaland, İngiltere Premier Lig tarihinde 100 gol barajına en hızlı ulaşan oyuncu oldu.

        Premier Lig'den yapılan açıklamada, "Haaland, 100 gole ulaşmak için sadece 111 maç oynadı ve bunu başaran en hızlı oyuncu olarak Alan Shearer'ın 124 maçlık rekorunu geride bıraktı." denildi.

        Norveçli golcü, Fulham'a karşı dün ligdeki deplasman maçında alınan 5-4'lük galibiyette attığı golle Premier Lig kariyerinde 100 gole ulaştı.

        TÜM PREMIER LİG TAKIMLARINA GOL ATTI

        Haaland, Premier Lig'de mücadele eden her takıma karşı gol sevinci yaşadı.

        Norveçli golcü, 2022 yazında Manchester City'ye geldiğinden bu yana rakip olduğu 23 takımın tamamına gol attı.

        25 yaşındaki golcü futbolcu, ligde sahaya çıktığı 23 stadın ise 22'sinde gol sevinci yaşadı. Haaland yalnızca Liverpool takımının maçlarını oynadığı Anfield Stadı'nda henüz gol atma başarısı gösteremedi.

        Haaland, attığı 100 golün 58'ini ise Manchester City'nin evi Etihad Stadı'nda forma giydiği 54 maçta kaydetti.

        Premier Lig tarihinde 100 gole en hızlı ulaşan oyuncular şu şekilde:

        100. golün tarihi Futbolcu Maç sayısı
        Erling Haaland 02/12/2025 111
        Alan Shearer 30/12/1995 124
        Harry Kane 04/02/2018 141
        Sergio Aguero 19/04/2016 147
        Thierry Henry 10/02/2004 160

        Ağustos 2022'de Manchester City formasıyla ilk Premier Lig maçına çıkan Haaland'ın o tarihten itibaren attığı 100 gole yaklaşan başka bir oyuncu olmadı.

        Listede aynı dönemde 70 golle Muhammed Salah ikinci, Alexander Isak ise 55 golle üçüncü sırada yer alıyor.

        Ağustos 2022'den bu yana Premier Lig'de en çok gol atan futbolcular:

        Futbolcu Maç sayısı Gol
        Erling Haaland 111 100
        Muhammed Salah 120 70
        Alexander Isak 92 55
        Ollie Watkins 125 51
        Bryan Mbeumo 114 43
