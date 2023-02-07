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HAARP ile yapay deprem yaratmak mümkün mü? İşte HAARP teknolojisi detayları

Türkiye'de 6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7,6 büyüklüğünde meydana gelen sarsıcı depremlerin ve geçtiğimiz günlerde İstanbul Kağıthane'de gerçekleşen depremin ardından özellikle sosyal medya üzerinden HAARP teknolojisi gündeme geldi. Yüksek Frekanslı Aktif Aurorasal Araştırma Programı ile yapay deprem yaratılabileceği iddiaları sürerken HAARP'ın anlamını ve teknoloji ile ilgili merak edilenleri haberimizde paylaştık. İşte HAARP teknolojisi detayları hakkında tüm detaylar...

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  • HAARP AÇILIMI VE ANLAMI: HAARP nedir, anlamı ne? HAARP Teknolojisi nasıl çalışır, yapay deprem yapabilir mi? HAARPla yapay deprem mümkün mü?

    Amerika Birleşik Devletleri'nin Alaska eyaletinde bulunan bilimsel bir proje olan HAARP teknolojisi yaşanan depremlerin ardından gündeme geldi. Deprem kuşağında yer alan Türkiye'de meydana gelen sarsıcı depremler sonrasında sosyal medyada ortaya atılan çeşitli iddialar araştırılıyor. Peki, HAARP teknolojisi nedir, nasıl çalışır ve yapay deprem yaratmak mümkün müdür? İşte konuyla ilgili merak edilen sorular ve yanıtları...
  • HAARP AÇILIMI VE ANLAMI: HAARP nedir, anlamı ne? HAARP Teknolojisi nasıl çalışır, yapay deprem yapabilir mi? HAARPla yapay deprem mümkün mü?

    HAARP NEDİR, YAPAY DEPREM MÜMKÜN MÜ?

    HAARP, Türkçe karşılığı "Yüksek Frekanslı Etkin Güneşsel Araştırma Program"ı olarak bilinen, Amerika Birleşik Devletleri'nin Alaska eyaletinde bulunan bilimsel bir projedir.
  • HAARP AÇILIMI VE ANLAMI: HAARP nedir, anlamı ne? HAARP Teknolojisi nasıl çalışır, yapay deprem yapabilir mi? HAARPla yapay deprem mümkün mü?

    HAARP PROJESİ'NİN ETKİLERİ NELERDİR?

    Yetkililere göre bunun amacı füzeleri havada imha etmek, toprağın altını incelemek, denizaltılarla haberleşmeyi kolaylaştırmak, ve büyük bir alandaki tüm haberleşmeyi kesmek gibi çok çeşitli amaçları vardır.
    Amerikanın en ünlü jeofizikçilerinden birine göre ise bu teknoloji iklimleri değiştirmek, ozon tabakası ile oynamak, deprem yaratmak, radyasyon yaymayan termonükleer patlamalar yaratmak gibi korkunç güce de sahiptir.
  • HAARP AÇILIMI VE ANLAMI: HAARP nedir, anlamı ne? HAARP Teknolojisi nasıl çalışır, yapay deprem yapabilir mi? HAARPla yapay deprem mümkün mü?

    HAARP PROJESİ AYRINTILARI

    HAARP, iyonosferin özelliklerini ve davranışlarını araştırmak için Alaska Üniversitesi ile ortak yürütülen bir proje sonucunda kurulmuştur. Günümüzde Pentagon tarafından kontrol edilmekte ve ABD ordusunun hizmetindedir.

    Projenin kurulu olduğu Alaska'da iddialara göre 180 adet dev anten bulunmaktadır.
  • HAARP AÇILIMI VE ANLAMI: HAARP nedir, anlamı ne? HAARP Teknolojisi nasıl çalışır, yapay deprem yapabilir mi? HAARPla yapay deprem mümkün mü?

    Bu antenler ile üretilen manyetik dalgalar, yetkililerin yaptığı açıklamalara göre; "gelebilecek füzeleri havadayken imha etme, toprağın altında incelemeler yapma, denizaltı gemileriyle haberleşmeyi kolaylaştırma ve atmosferin durumuna müdahale etme" gibi işlevler yapmaktadır.
  • HAARP AÇILIMI VE ANLAMI: HAARP nedir, anlamı ne? HAARP Teknolojisi nasıl çalışır, yapay deprem yapabilir mi? HAARPla yapay deprem mümkün mü?

    HAARP projesi, ilk olarak Sırp asıllı ABD'li bilim adamı Nikola Tesla tarafından başlangıç düzeyinde oluşturulmuştur. Tesla, atmosfere düşük düzeyde manyetik dalgalar gönderilerek güçlü bir enerji oluşturulduğunu keşfetmiştir.

    HAARP'ın kurulu olduğu bölgeye herhaangi bir uçağın yaklaşması yasaktır.
  • HAARP AÇILIMI VE ANLAMI: HAARP nedir, anlamı ne? HAARP Teknolojisi nasıl çalışır, yapay deprem yapabilir mi? HAARPla yapay deprem mümkün mü?

    AFAD'dan sosyal medyada ortaya atılan iddialarla ilgili şu açıklama geldi:

    Vatandaşlarımızın sosyal medya başta olmak üzere çeşitli mecralarda kasıtlı ya da kasıtsız olarak paylaşılan asılsız bilgilere itibar etmemeleri, doğru bilgi için resmî kaynakları takip etmeleri büyük önem arz etmektedir. 

Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut
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